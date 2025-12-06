Bolívia jubileuma: három látványosság, amit minden embernek látnia kell

Az ország, amelyet ma Bolívia néven ismerünk, 1825-ben nyerte el függetlenségét.

Bolívia látványa a Salar de Uyuni tükörsivatagán

Fotó: Unsplash

Hogyan alakult meg Bolívia?

A spanyol uralom ellen vívott hosszú függetlenségi háború végére 1825. augusztus 6-án került pont, amikor hivatalosan is kikiáltották az új, önálló államot.

Az új állam nevét a dél-amerikai felszabadító-vezető, Simón Bolívar tiszteletére kapta.

A függetlenség nem csak politikai nyilatkozat volt — ezzel kezdődött el BolÍvia modern államalakulása, új alkotmánnyal, nemzeti jelképekkel (zászló, címerek), és saját kormányzati rendszerrel.

3 hely, amit nem szabad kihagyni, ha Bolíviában jár:

1. Salar de Uyuni — a világ legnagyobb sósivataga

A Salar de Uyuni a világ legnagyobb sósivataga, mintegy 10 582 km²-en terül el, és ~3 656 méterrel a tengerszint felett fekszik. Esős időben (általában decembertől márciusig) egy vékony vízréteg alakul ki a sómezőn, ami elképesztő tükör-effektust hoz létre: a sómező és az ég összeolvad. A sósivatag nemcsak látványban különleges: a nyers sók crustája alatt briny-réteg húzódik, és a térség jelentős lítium-tartalékokkal bír. Ez az egyik legemlékezetesebb turistacélpont Dél-Amerikában.

2. Titicaca‑tó — az „égig nyúló” tó

A Titicaca-tó a világ legmagasabban fekvő, hajózható tava — részben Bolívia, részben Peru területén —, ezért különösen izgalmas azok számára, akik egyszerre keresnek történelmet, kultúrát és természeti szépséget. A The Guardian információi szerint a tó környéke bővelkedik történelmi-kulturális emlékekben: az Andok ősi civilizációinak nyomai, indián kultúrák jelenléte és a történelmi kisvárosok miatt a Titicaca-tó nemcsak természeti látványosság, hanem mély kulturális tapasztalat is.

3. Mi Teleférico — kábelvasút, ami elrepít La Paz fölé

La Paz városa – amely funkcionálisan a bolíviai állampolitika egyik központja – különleges városi közlekedési rendszert működtet: a Mi Teleférico a világ egyik leghosszabb és legmagasabban fekvő városi kötélpálya-hálózata.

A kábelvasút nemcsak praktikus (elkerüli a forgalmat, gyorsan köti össze a városrészeket), de gyönyörű kilátást is nyújt: fel lehet szállni, és a magasból látni a hegyeket, a várost és a völgyeket — egyfajta légből készült városi panoráma.