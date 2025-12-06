Bolívia jubileuma: három látványosság, amit minden embernek látnia kell

Az ország, amelyet ma Bolívia néven ismerünk, 1825-ben nyerte el függetlenségét.
Hogyan alakult meg Bolívia?
A spanyol uralom ellen vívott hosszú függetlenségi háború végére 1825. augusztus 6-án került pont, amikor hivatalosan is kikiáltották az új, önálló államot.
Az új állam nevét a dél-amerikai felszabadító-vezető, Simón Bolívar tiszteletére kapta.
A függetlenség nem csak politikai nyilatkozat volt — ezzel kezdődött el BolÍvia modern államalakulása, új alkotmánnyal, nemzeti jelképekkel (zászló, címerek), és saját kormányzati rendszerrel.
3 hely, amit nem szabad kihagyni, ha Bolíviában jár:
1. Salar de Uyuni — a világ legnagyobb sósivataga
A Salar de Uyuni a világ legnagyobb sósivataga, mintegy 10 582 km²-en terül el, és ~3 656 méterrel a tengerszint felett fekszik. Esős időben (általában decembertől márciusig) egy vékony vízréteg alakul ki a sómezőn, ami elképesztő tükör-effektust hoz létre: a sómező és az ég összeolvad. A sósivatag nemcsak látványban különleges: a nyers sók crustája alatt briny-réteg húzódik, és a térség jelentős lítium-tartalékokkal bír. Ez az egyik legemlékezetesebb turistacélpont Dél-Amerikában.
2. Titicaca‑tó — az „égig nyúló” tó
A Titicaca-tó a világ legmagasabban fekvő, hajózható tava — részben Bolívia, részben Peru területén —, ezért különösen izgalmas azok számára, akik egyszerre keresnek történelmet, kultúrát és természeti szépséget. A The Guardian információi szerint a tó környéke bővelkedik történelmi-kulturális emlékekben: az Andok ősi civilizációinak nyomai, indián kultúrák jelenléte és a történelmi kisvárosok miatt a Titicaca-tó nemcsak természeti látványosság, hanem mély kulturális tapasztalat is.
3. Mi Teleférico — kábelvasút, ami elrepít La Paz fölé
La Paz városa – amely funkcionálisan a bolíviai állampolitika egyik központja – különleges városi közlekedési rendszert működtet: a Mi Teleférico a világ egyik leghosszabb és legmagasabban fekvő városi kötélpálya-hálózata.
A kábelvasút nemcsak praktikus (elkerüli a forgalmat, gyorsan köti össze a városrészeket), de gyönyörű kilátást is nyújt: fel lehet szállni, és a magasból látni a hegyeket, a várost és a völgyeket — egyfajta légből készült városi panoráma.