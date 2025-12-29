Hírlevél
Terrorcselekmény volt a Putyin rezidenciája elleni támadás – Trump őrjöng

Bombát találtak egy építkezésen - elképesztő videó

Rendkívüli biztonsági intézkedéseket rendeltek el a szerb főváros egyik legforgalmasabb részén. A II. világháborús bomba egy nagyszabású építkezés területén került elő, ezért a hatóságok a környéken élők együttműködését kérték.
A belügyi tárca katasztrófavédelmi egysége eltávolította azt a második világháborús bombát, amelyet a Belgrád Víziváros városrészének egyik építkezési területén találtak - írja a Déli Szemle.

Második világháborús bomba került elő a belgrádi építkezésen
Második világháborús bomba került elő egy belgrádi építkezésen - Fotó: HANDOUT / SERBIAN MINISTRY OF INTERIOR AFF

A hatóságok tájékoztatása szerint a pénteken azonosított robbanószerkezet egy közel 500 kilogrammos, amerikai gyártmányú légibomba volt, amelyet a szövetséges erők 1944-ben, a német megszállók állásai elleni légitámadások során használtak Belgrád felszabadítása idején.

A bomba eltávolítását megelőzően a szakemberek részletes biztonsági elemzést végeztek, majd a környező utcák lakóit arra kérték, hogy ideiglenesen hagyják el otthonaikat. A hatóságok emellett felszólították a közelben parkoló járművek tulajdonosait is, hogy szállítsák el autóikat a művelet zavartalan lebonyolítása érdekében.

A katasztrófavédelmi egység a robbanótestet ezt követően elszállította a hadsereg Jagodina közelében található gyakorló- és megsemmisítő támaszpontjára, ahol a további hatástalanítási és megsemmisítési eljárásokat biztonságos körülmények között végzik el.

A belügyi tárca közlése szerint a művelet december 28-án sikeresen lezárult, a környéken élők visszatérhettek lakásaikba, és a veszélyhelyzet megszűnt.

