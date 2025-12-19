Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Ezt látnia kell!

A legfrissebb kutatás szerint változik a választói akarat – mutatjuk a számokat

bomba

Bombaügy rázza meg Németországot – komoly veszélyt hárítottak el

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívül veszélyes illegális robbanóeszközöket találtak egy fiatal férfi otthonában Németországban. A bomba mennyisége miatt a hatóságok azonnali intézkedésre kényszerültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A bomba készlet egy 26 éves férfihoz köthető, akinek csomagjait a vámhatóság Ulmban ellenőrizte. Négy nagyméretű csomagban illegális tűzijáték-eszközöket és több mint 200 nagy erejű gömbbombát találtak, majd a férfi szülői házában is további robbanóanyagokra bukkantak – írja a Bild.

bomba
Sokkoló fogás Németországban: életveszélyes bombákat találtak egy fiatal férfinál
Fotó: Aleksandr Yask  / Pexels

Nyomoznak, de nincs szó támadási tervről

A hatóságok szerint a robbanóeszközöket Kelet-Európából rendelték több gyanúsított számára. 

Konkrét merényletre utaló jel egyelőre nincs, a nyomozás folyamatban van.

Bomba és illegális pirotechnika: országos gond

A bomba típusú eszközök terjedése egyre nagyobb problémát jelent. 

Berlinben idén már közel 142 ezer illegális pirotechnikai eszközt foglaltak le, a rendőrség pedig ismételten figyelmeztet a súlyos veszélyekre.

Kapcsolódó tartalmaink:

Bombariadó bénította meg a brit parlamentet – robotot is bevetettek a helyszínen

Rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe kora reggel Londonban, miután gyanús csomagot találtak a brit parlament közelében. A bombahatástalanító robot bevetése végül megnyugtató, ugyanakkor kissé kínos fordulatot hozott az ügyben.

Lengyelország „bomba bankot” akar létrehozni az EU-ban

Lengyelország egy új európai fegyverkezési bank felállítását kezdeményezi, hogy hitelből finanszírozhassa a hadsereg és a hadiipar fejlesztését. A tervet Berlin egyelőre elutasítja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!