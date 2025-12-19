Bombaügy rázza meg Németországot – komoly veszélyt hárítottak el

A bomba készlet egy 26 éves férfihoz köthető, akinek csomagjait a vámhatóság Ulmban ellenőrizte. Négy nagyméretű csomagban illegális tűzijáték-eszközöket és több mint 200 nagy erejű gömbbombát találtak, majd a férfi szülői házában is további robbanóanyagokra bukkantak – írja a Bild.

Sokkoló fogás Németországban: életveszélyes bombákat találtak egy fiatal férfinál

Fotó: Aleksandr Yask / Pexels

Nyomoznak, de nincs szó támadási tervről

A hatóságok szerint a robbanóeszközöket Kelet-Európából rendelték több gyanúsított számára.

Konkrét merényletre utaló jel egyelőre nincs, a nyomozás folyamatban van.

Bomba és illegális pirotechnika: országos gond

A bomba típusú eszközök terjedése egyre nagyobb problémát jelent.

Berlinben idén már közel 142 ezer illegális pirotechnikai eszközt foglaltak le, a rendőrség pedig ismételten figyelmeztet a súlyos veszélyekre.

Kapcsolódó tartalmaink:

Rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe kora reggel Londonban, miután gyanús csomagot találtak a brit parlament közelében. A bombahatástalanító robot bevetése végül megnyugtató, ugyanakkor kissé kínos fordulatot hozott az ügyben.

Lengyelország egy új európai fegyverkezési bank felállítását kezdeményezi, hogy hitelből finanszírozhassa a hadsereg és a hadiipar fejlesztését. A tervet Berlin egyelőre elutasítja.