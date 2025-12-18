Bombariadó bénította meg a brit parlamentet – robotot is bevetettek a helyszínen

A bombahatástalanító robot bevetésére azt követően került sor, hogy a rendőrség egy „gyanús csomag” miatt lezárta a Parlament tér és a Millbank környékét még reggel fél nyolc előtt. A Westminsterbe igyekvő dolgozók és képviselők nem tudták megközelíteni az épületeket, a területet rendőrségi szalaggal zárták le, miközben a tűzszerész egységek megkezdték a vizsgálatot – tájékoztat a SkyNews.

Egy ehhez hasonló bombahatástalanító robot érkezett a helyszínre

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto / AFP

Bombariadó: Gyanús csomag miatt teljes lezárás

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a csomag elhelyezkedése és külső jellemzői indokolták a fokozott óvatosságot. A helyszínre érkező szakemberek ezért döntöttek úgy, hogy távirányítású eszközzel vizsgálják át az objektumot, elkerülve minden lehetséges kockázatot.

Mit talált a bombahatástalanító robot?

A bombahatástalanító robot kameraképeit figyelve a szakértők rövid időn belül megállapították, hogy a csomag nem jelent veszélyt.

A dobozban ugyanis nem robbanószerkezet, hanem feladatlan karácsonyi üdvözlőkártyák lapultak.

A csomagon Miatta Fahnbulleh brit parlamenti képviselő neve szerepelt, aki jelenleg közösségi ügyekért felelős miniszterként dolgozik.

A minister has made the Met Police's naughty list after a box of unsent Christmas cards triggered a lockdown around parliamenthttps://t.co/YstUnVHQ1B — Sky News (@SkyNews) December 18, 2025

„Sürgős” jelölés okozta a riadalmat

A dobozon a „most urgent”, vagyis „legsürgősebb” felirat is szerepelt,

ami a parlamenti szünet előtti utolsó munkanap fényében érthető, ugyanakkor hozzájárulhatott a félreértéshez.

Az eset végül komolyabb következmények nélkül zárult, a lezárásokat feloldották, és a parlamenti működés rövid időn belül helyreállt.

Az ügy ugyanakkor ismét rávilágított arra, milyen szigorú biztonsági protokollok vannak érvényben a brit törvényhozás környékén, ahol egy ártalmatlan csomag is komoly intézkedéseket vonhat maga után.

Kapcsolódó tartalmaink:

A lengyel hatóságok egy súlyos terrortámadás előkészületeit akadályozták meg, amelyet egy karácsonyi vásár ellen terveztek elkövetni. A terrortámadás célja a hatóságok szerint az lett volna, hogy robbanóanyagok segítségével minél több embert megfélemlítsenek és megsebesítsenek az ünnepi időszakban.