Bombariadó bénította meg a brit parlamentet – robotot is bevetettek a helyszínen

A bombahatástalanító robot bevetésére azt követően került sor, hogy a rendőrség egy „gyanús csomag” miatt lezárta a Parlament tér és a Millbank környékét még reggel fél nyolc előtt. A Westminsterbe igyekvő dolgozók és képviselők nem tudták megközelíteni az épületeket, a területet rendőrségi szalaggal zárták le, miközben a tűzszerész egységek megkezdték a vizsgálatot – tájékoztat a SkyNews.
Bombariadó: Gyanús csomag miatt teljes lezárás
A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a csomag elhelyezkedése és külső jellemzői indokolták a fokozott óvatosságot. A helyszínre érkező szakemberek ezért döntöttek úgy, hogy távirányítású eszközzel vizsgálják át az objektumot, elkerülve minden lehetséges kockázatot.
Mit talált a bombahatástalanító robot?
A bombahatástalanító robot kameraképeit figyelve a szakértők rövid időn belül megállapították, hogy a csomag nem jelent veszélyt.
A dobozban ugyanis nem robbanószerkezet, hanem feladatlan karácsonyi üdvözlőkártyák lapultak.
A csomagon Miatta Fahnbulleh brit parlamenti képviselő neve szerepelt, aki jelenleg közösségi ügyekért felelős miniszterként dolgozik.
„Sürgős” jelölés okozta a riadalmat
A dobozon a „most urgent”, vagyis „legsürgősebb” felirat is szerepelt,
ami a parlamenti szünet előtti utolsó munkanap fényében érthető, ugyanakkor hozzájárulhatott a félreértéshez.
Az eset végül komolyabb következmények nélkül zárult, a lezárásokat feloldották, és a parlamenti működés rövid időn belül helyreállt.
Az ügy ugyanakkor ismét rávilágított arra, milyen szigorú biztonsági protokollok vannak érvényben a brit törvényhozás környékén, ahol egy ártalmatlan csomag is komoly intézkedéseket vonhat maga után.
