Bombariadó bénította meg a brit parlamentet – robotot is bevetettek a helyszínen

Rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe kora reggel Londonban, miután gyanús csomagot találtak a brit parlament közelében. A bombahatástalanító robot bevetése végül megnyugtató, ugyanakkor kissé kínos fordulatot hozott az ügyben.
A bombahatástalanító robot bevetésére azt követően került sor, hogy a rendőrség egy „gyanús csomag” miatt lezárta a Parlament tér és a Millbank környékét még reggel fél nyolc előtt. A Westminsterbe igyekvő dolgozók és képviselők nem tudták megközelíteni az épületeket, a területet rendőrségi szalaggal zárták le, miközben a tűzszerész egységek megkezdték a vizsgálatot – tájékoztat a SkyNews.

bombahatástalanító robot - The Robot Mini-Caliber for the deactivation of explosive devices is being exhibited during the open day held at the Bruch Barracks in Barcelona, Spain, on June 2, 2024. (Photo by JoanValls/Urbanandsport /NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Egy ehhez hasonló bombahatástalanító robot érkezett a helyszínre
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto / AFP

Bombariadó: Gyanús csomag miatt teljes lezárás

A londoni rendőrség tájékoztatása szerint a csomag elhelyezkedése és külső jellemzői indokolták a fokozott óvatosságot. A helyszínre érkező szakemberek ezért döntöttek úgy, hogy távirányítású eszközzel vizsgálják át az objektumot, elkerülve minden lehetséges kockázatot.

Mit talált a bombahatástalanító robot?

A bombahatástalanító robot kameraképeit figyelve a szakértők rövid időn belül megállapították, hogy a csomag nem jelent veszélyt. 

A dobozban ugyanis nem robbanószerkezet, hanem feladatlan karácsonyi üdvözlőkártyák lapultak.

A csomagon Miatta Fahnbulleh brit parlamenti képviselő neve szerepelt, aki jelenleg közösségi ügyekért felelős miniszterként dolgozik.

„Sürgős” jelölés okozta a riadalmat

A dobozon a „most urgent”, vagyis „legsürgősebb” felirat is szerepelt,

ami a parlamenti szünet előtti utolsó munkanap fényében érthető, ugyanakkor hozzájárulhatott a félreértéshez. 

Az eset végül komolyabb következmények nélkül zárult, a lezárásokat feloldották, és a parlamenti működés rövid időn belül helyreállt.

Az ügy ugyanakkor ismét rávilágított arra, milyen szigorú biztonsági protokollok vannak érvényben a brit törvényhozás környékén, ahol egy ártalmatlan csomag is komoly intézkedéseket vonhat maga után.

