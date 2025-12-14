Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Olvasta már?

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

Sydney

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap este, Sydneyben halálos kimenetelű fegyveres támadás történt egy nyilvános vallási rendezvényen a város egyik tengerparti területén. A lövöldözés egy hanukai ünnepség idején zajlott a Bondi Beachen, ahol a hatóságok közlése szerint több ember életét vesztette, további sérülteket pedig kórházba szállítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydneyhalálos lövöldözéslövöldözés

Legalább tíz ember meghalt, és további tizenegyen megsérültek abban a lövöldözésben, amely vasárnap este történt az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű városrészében. A Fox News információi szerint az áldozatok között egy feltételezett elkövető is van.

lövöldözés, Bondi Beach
Mentőegységek dolgoztak a lövöldözés után a hanukai rendezvény közelében Bondi Beachen.
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Lövöldözés szakította félbe a nyilvános vallási rendezvényt Bondi Beachen

A támadás idején a „Chanukah By The Sea” elnevezésű nyilvános hanukai rendezvényt tartották, amely a zsidó ünnep első napjához kapcsolódott. Az esemény a menóra első gyertyájának meggyújtásával vette volna kezdetét a kora esti órákban.

A rendőrség tájékoztatása szerint a lövésekről szóló bejelentések este 18:45 körül érkeztek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendfenntartók és a mentők. A hatóságok közlése szerint két feltételezett fegyveres lehetett érintett az esetben: egyikük életét vesztette, a másik kritikus állapotban került kórházba.

A sérültek között két rendőr is van, akik az intézkedés közben sebesültek meg. A hatóságok a környéket lezárták, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Egy amerikai felsőoktatási intézményben fegyveres támadás történt, amelynek során halálos áldozatok és sérültek is voltak. Az egyetemi lövöldözés idején az érintett épületben vizsgák zajlottak, a feltételezett elkövető pedig a támadást követően elhagyta a helyszínt, a rendőrség jelenleg is keresi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!