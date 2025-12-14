Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Legalább tíz ember meghalt, és további tizenegyen megsérültek abban a lövöldözésben, amely vasárnap este történt az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű városrészében. A Fox News információi szerint az áldozatok között egy feltételezett elkövető is van.

Mentőegységek dolgoztak a lövöldözés után a hanukai rendezvény közelében Bondi Beachen.

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Lövöldözés szakította félbe a nyilvános vallási rendezvényt Bondi Beachen

A támadás idején a „Chanukah By The Sea” elnevezésű nyilvános hanukai rendezvényt tartották, amely a zsidó ünnep első napjához kapcsolódott. Az esemény a menóra első gyertyájának meggyújtásával vette volna kezdetét a kora esti órákban.

BREAKING: Tragedy at Bondi Beach, Sydney—10 killed after two gunmen opened fire during a Hanukkah event. One shooter dead, the other in critical condition.



PM Albanese calls it “shocking and distressing.” pic.twitter.com/H2SZzuZRuO — Joycee Murphy (@MurphyJoyce0) December 14, 2025

A rendőrség tájékoztatása szerint a lövésekről szóló bejelentések este 18:45 körül érkeztek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendfenntartók és a mentők. A hatóságok közlése szerint két feltételezett fegyveres lehetett érintett az esetben: egyikük életét vesztette, a másik kritikus állapotban került kórházba.

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

Egy amerikai felsőoktatási intézményben fegyveres támadás történt, amelynek során halálos áldozatok és sérültek is voltak. Az egyetemi lövöldözés idején az érintett épületben vizsgák zajlottak, a feltételezett elkövető pedig a támadást követően elhagyta a helyszínt, a rendőrség jelenleg is keresi.