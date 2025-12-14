Orbán Viktor üzent a Bondi Beach-i mészárlás után

A sydneyi Bondi Beach tengerparton a hanuka ünnep első napján fegyveres támadás történt, amelyben tizenkét ember életét vesztette, huszonkilencen pedig megsebesültek.

Orbán Viktor is megszólalt a Bondi Beachen történt tragédia kapcsán.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hősöknek nevezte a segítségre sietőket, a támadást pedig antiszemita erőszaknak minősítette. A rendőrség közlése szerint az egyik fegyverest lelőtték, a másik életveszélyesen megsérült, autójukban pedig házilagos robbanószerkezetet találtak. A hatóságok vizsgálják, volt-e további elkövető.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megszólalt a tragédia kapcsán, az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy mélyen megrázta a Bondi Beachen történt támadás.

Elítéljük az antiszemitizmus ezen aljas tettét. Gondolataink és imáink az ausztráliai és a világ más részein élő zsidó közösséggel vannak hanuka idején

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.