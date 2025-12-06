Razzia, furgon és fiatal turisták — Bonnie Blue balinéz története jóval sötétebbnek tűnik, mint elsőre hittük

A pénteki razzia során előkerült eszközök miatt a hatóságok újabb lépéseket tettek, és egyre nagyobb figyelem irányult Bonnie Blue szerepére. A rendőrök kamerákat, óvszereket, kenőanyagot, adathordozókat és potencianövelőt foglaltak le, majd tizennyolc embert vittek be kihallgatásra, köztük brit és ausztrál állampolgárokat – írja a TheSun.
A 26 éves nő útlevelét a hírek szerint ideiglenesen visszatartották, amíg a bevándorlási hivatal elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. A csoport több tagját elengedték, ám őt további kérdések miatt külön vizsgálatra irányították.
Bonnie Blue ügyében több hivatal is párhuzamos vizsgálatot folytat
A brit férfiakat továbbra is kihallgatják, míg a 14 ausztrált vádemelés nélkül elengedték. A rendőrség és a bevándorlási hivatal most együtt vizsgálja, milyen szabálytalanság merülhetett fel, és mi indokolhatta, hogy Bonnie Blue útlevelét visszatartsák.
Sem Bonnie Blue, sem a vele együtt előállított személyek ellen nem emeltek vádat.
A badungi rendőrfőnök, Arif Batubara pénteken közölte az újságírókkal, hogy a letartóztatások egy lakossági bejelentés után történtek. Az illető azért riasztotta a hatóságokat, mert „pornográfia gyanújára vagy illetlen videók készítésére” utaló tevékenységet észlelt.
Indonéziában szigorúan tiltják a pornográf tartalmak előállítását, terjesztését vagy nyilvános bemutatását, és még súlyosabb büntetés jár, ha kiskorú érintett lenne — a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy ilyen gyanú nem merült fel.
Blue állítólag egy helyben bérelt furgont használt tartalmai forgatásához, amelyeket „alig legális korú” férfiakkal készített. A jármű a Bangbus-turné része volt, amely során fiatal turistákat vett fel útközben.
Balira érkezésekor a nő a közösségi oldalán ezt írta:
„Sziasztok fiúk, akik jöttök Schooliesre vagy alig vagytok legálisak — már alig várom, hogy találkozzunk. Bali pedig tudjátok, mit jelent…”
A nő videókat is közzétett arról, hogy fiatal férfiakkal járja a szigetet, autózik és bulikban vesz részt. A hatóságok jelezték: semmi nem utal arra, hogy kiskorú is érintett lett volna.
Az ügy azért is keltett külön figyelmet, mert mindössze néhány hónap telt el Blue korábbi botránya óta, amikor kamu letartóztatást tett közzé az Instagramon. Akkor 700 000 követőjét tévesztette meg egy olyan felvétellel, amelyen rendőrök motozzák át egy járőrautó mellett. A videó alatti szöveg — amely állítólag a nő testvérétől származott — így szólt:
„Ahogy láthattátok, Tiát letartóztatták. Még nincs tiszta képünk a helyzetről, de amint tudunk valamit, jelentkezünk.”
