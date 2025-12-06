Razzia, furgon és fiatal turisták — Bonnie Blue balinéz története jóval sötétebbnek tűnik, mint elsőre hittük

A pénteki razzia során előkerült eszközök miatt a hatóságok újabb lépéseket tettek, és egyre nagyobb figyelem irányult Bonnie Blue szerepére. A rendőrök kamerákat, óvszereket, kenőanyagot, adathordozókat és potencianövelőt foglaltak le, majd tizennyolc embert vittek be kihallgatásra, köztük brit és ausztrál állampolgárokat – írja a TheSun.

A balinéz hatóságok szerint Bonnie Blue ügyében külön vizsgálat indult, miután a razzia során lefoglalt eszközök és felvételek miatt további ellenőrzéseket tartottak szükségesnek. Fotó: Northfoto /

A 26 éves nő útlevelét a hírek szerint ideiglenesen visszatartották, amíg a bevándorlási hivatal elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. A csoport több tagját elengedték, ám őt további kérdések miatt külön vizsgálatra irányították.

Bonnie Blue ügyében több hivatal is párhuzamos vizsgálatot folytat

A brit férfiakat továbbra is kihallgatják, míg a 14 ausztrált vádemelés nélkül elengedték. A rendőrség és a bevándorlási hivatal most együtt vizsgálja, milyen szabálytalanság merülhetett fel, és mi indokolhatta, hogy Bonnie Blue útlevelét visszatartsák.

Sem Bonnie Blue, sem a vele együtt előállított személyek ellen nem emeltek vádat.

A badungi rendőrfőnök, Arif Batubara pénteken közölte az újságírókkal, hogy a letartóztatások egy lakossági bejelentés után történtek. Az illető azért riasztotta a hatóságokat, mert „pornográfia gyanújára vagy illetlen videók készítésére” utaló tevékenységet észlelt.

Indonéziában szigorúan tiltják a pornográf tartalmak előállítását, terjesztését vagy nyilvános bemutatását, és még súlyosabb büntetés jár, ha kiskorú érintett lenne — a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy ilyen gyanú nem merült fel.

Blue állítólag egy helyben bérelt furgont használt tartalmai forgatásához, amelyeket „alig legális korú” férfiakkal készített. A jármű a Bangbus-turné része volt, amely során fiatal turistákat vett fel útközben.

Balira érkezésekor a nő a közösségi oldalán ezt írta:

„Sziasztok fiúk, akik jöttök Schooliesre vagy alig vagytok legálisak — már alig várom, hogy találkozzunk. Bali pedig tudjátok, mit jelent…”

A nő videókat is közzétett arról, hogy fiatal férfiakkal járja a szigetet, autózik és bulikban vesz részt. A hatóságok jelezték: semmi nem utal arra, hogy kiskorú is érintett lett volna.