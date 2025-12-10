Bajban Bonnie Blue, a pornósztár 15 évre börtönbe kerülhet

Bonnie Blue (aki több mint ezer férfival feküdt le egy nap leforgása alatt) OnlyFans-tartalomgyártó egy bérelt stúdióban és egy buszos forgatáson készített videókat, ahol több mint egy tucat brit és ausztrál férfi vett részt. Azonban erotikus akciója méretes botránnyá terebélyesedett, mikor egy szűk helyre betörtek az indonéz rendőrség emberei.

Bonnie Blue fehér ruciban, nem az esküvőre készül

Letartóztatták Bonnie Blue-t, a brit OnlyFans-sztárt

Bonnie Blue őrizetbe vételére Balin került sor, miután a hatóságok szerint pornográf tartalmakat forgatott Indonéziában. A nőt letartóztatták, majd ideiglenesen szabadon engedték, de útlevelét visszatartják, és a 26 éves OnlyFans-tartalomgyártó ellen tovább folyik az eljárás. A vád szerint üzletszerűen készített felnőtt videókat egy olyan országban, ahol a pornó szigorúan tiltott, és a törvény szinte semmi mozgásteret nem hagy – számolt be a The Independent.

Buszos forgatás, iskolás jelmezek és szexi turisták

A hatóságok szerint Bonnie Blue egy bérelt stúdióban és egy buszos forgatáson dolgozott, ahol több mint egy tucat brit és ausztrál férfi vett részt. Fiatal turistákkal szervezett szexuális „kihívásokat” és expliciten erotikus jeleneteket rögzítettek, ami a rendőrség szerint egyértelműen pornóforgatásra utal. A rajtaütéskor iskolás jelmezeket, kamerákat, óvszereket, síkosítót, pendrive-okat, nyakláncokat és Viagrát foglaltak le, a helyszínt pedig kifejezetten pornográf videók gyártására használt helynek tartják.

Bonnie Blue

Mit kockáztat a pornószínésznő?

Ha bűnösnek találják, Bonnie Blue akár 15 év börtönt és körülbelül 270 ezer fontos (120 millió forint) pénzbüntetést kaphat az indonéz törvények alapján. Bár ideiglenesen szabadon engedték, útlevelét visszatartják, és az idegenrendészet további kihallgatásokat folytat vele. Az indonéz hatóságoknak fő problémája, hogy a külföldi felnőtt tartalomgyártó üzletszerű pornóforgatást próbált megvalósítani egy olyan országban, ahol a szexuális tartalmakat különösen szigorúan büntetik.

Hősünk nem először kerül veszélyes szituációba!

Korábban beszámoltunk róla, hogy valóra vált Bonnie Blue rémálma, mikor súlyosan bántalmazták. Ráadásul nem is akárhol, a nyílt utcán. Egyes vélekedések szerint a feminizmus miatt üthették meg, de ő attól retteg, hogy egyszer savval öntik le.