Bajban Bonnie Blue, a pornósztár 15 évre börtönbe kerülhet

Buszos forgatás, iskolás jelmezek, fiatal turisták – egy brit pornószínésznő erotikus videói miatt került célkeresztbe Balin. A 26 éves Bonnie Blue az indonéz törvény szigorával néz szembe, miután a hatóságok szerint pornográf tartalmakat gyártott Indonéziában. Akár 120 millió forintnyi büntetést is bezsebelhet a pornósztár.
Bonnie Blue (aki több mint ezer férfival feküdt le egy nap leforgása alatt) OnlyFans-tartalomgyártó egy bérelt stúdióban és egy buszos forgatáson készített videókat, ahol több mint egy tucat brit és ausztrál férfi vett részt. Azonban erotikus akciója méretes botránnyá terebélyesedett, mikor egy szűk helyre betörtek az indonéz rendőrség emberei.

Bonnie Blue, BonnieBlue, PIC FROM Kennedy News and Media (PICTURED: 25-YEAR-OLD BONNIE BLUE) A woman has students, lecturers and virgins 'queuing round the block' of her Airbnb as she is offering to sleep with as many as possible during freshers' - even bedding '30 in one night'. Bonnie Blue is parading outside universities with her unusual offer and is at Nottingham Trent University between Friday 13 September to Friday 27 September as part of their freshers' week. The only catch is the students are required to film the 'fun' experience for Bonnie's OnlyFans account, which she claims is expected to earn her around £500,000. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266 ***EXCLUSIVE***
Bonnie Blue fehér ruciban, nem az esküvőre készül Fotó: Northfoto /  

Letartóztatták Bonnie Blue-t, a brit OnlyFans-sztárt

Bonnie Blue őrizetbe vételére Balin került sor, miután a hatóságok szerint pornográf tartalmakat forgatott Indonéziában. A nőt letartóztatták, majd ideiglenesen szabadon engedték, de útlevelét visszatartják, és a 26 éves OnlyFans-tartalomgyártó ellen tovább folyik az eljárás. A vád szerint üzletszerűen készített felnőtt videókat egy olyan országban, ahol a pornó szigorúan tiltott, és a törvény szinte semmi mozgásteret nem hagy – számolt be a The Independent.

Buszos forgatás, iskolás jelmezek és szexi turisták

A hatóságok szerint Bonnie Blue egy bérelt stúdióban és egy buszos forgatáson dolgozott, ahol több mint egy tucat brit és ausztrál férfi vett részt. Fiatal turistákkal szervezett szexuális „kihívásokat” és expliciten erotikus jeleneteket rögzítettek, ami a rendőrség szerint egyértelműen pornóforgatásra utal. A rajtaütéskor iskolás jelmezeket, kamerákat, óvszereket, síkosítót, pendrive-okat, nyakláncokat és Viagrát foglaltak le, a helyszínt pedig kifejezetten pornográf videók gyártására használt helynek tartják.

Bonnie Blue, BonnieBlue, PIC FROM Kennedy News and Media (PICTURED: 25-YEAR-OLD BONNIE BLUE) A woman has students, lecturers and virgins 'queuing round the block' of her Airbnb as she is offering to sleep with as many as possible during freshers' - even bedding '30 in one night'. Bonnie Blue is parading outside universities with her unusual offer and is at Nottingham Trent University between Friday 13 September to Friday 27 September as part of their freshers' week. The only catch is the students are required to film the 'fun' experience for Bonnie's OnlyFans account, which she claims is expected to earn her around £500,000. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266 ***EXCLUSIVE***
Bonnie Blue - Fotó: Northfoto /  

Mit kockáztat a pornószínésznő?

Ha bűnösnek találják, Bonnie Blue akár 15 év börtönt és körülbelül 270 ezer fontos (120 millió forint) pénzbüntetést kaphat az indonéz törvények alapján. Bár ideiglenesen szabadon engedték, útlevelét visszatartják, és az idegenrendészet további kihallgatásokat folytat vele. Az indonéz hatóságoknak fő problémája, hogy a külföldi felnőtt tartalomgyártó üzletszerű pornóforgatást próbált megvalósítani egy olyan országban, ahol a szexuális tartalmakat különösen szigorúan büntetik.

Hősünk nem először kerül veszélyes szituációba!

Korábban beszámoltunk róla, hogy valóra vált Bonnie Blue rémálma, mikor súlyosan bántalmazták. Ráadásul nem is akárhol, a nyílt utcán. Egyes vélekedések szerint a feminizmus miatt üthették meg, de ő attól retteg, hogy egyszer savval öntik le.

Nemzetközi szexpartit akart csinálni, de méretes botrány lett belőle

Bonnie Blue riválisa körül felforrósodott a hangulat. A híres pornósztár Annie Knight és barátnője bikiniben toboroztak egy ENSZ-stílusú szexpartira. A felnőttfilmes páros akciója felháborította a helyieket, miközben ők csak vidámságot akartak hozni a tengerpartra.

 

