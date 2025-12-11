Kiderült az igazság Bonnie Blue botrányáról: üzent a pornósztár

Bonnie Blue – polgári nevén Tia Billinger – élete nem játék és mese. A napokban az indonéz rendőrség tagjai letartóztatták a hírhedt OnlyFans-tartalomgyártót. A hatóságok először azt hitték, hogy a hírhedt pornósztár újabb botrányos tartalom forgatásába kezdett, ami Indonéziában súlyos büntetést jelenthet. A készülékek átvizsgálása azonban mindent felülírt: semmilyen pornófilmes anyagot nem találtak, csak egy hangos és ócska, reality-szerű felvételt. Ez azonban súlyos kérdéseket vet fel.

Bonnie Blue nyalókázik a bali rendőrörsön - Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Bonnie Blue története újabb meglepetést tartogat

A razziát egy „szexjátékos” jelenet váltotta ki, amelyen Bonnie Blue férfi turistákkal szerepelt. A rendőrök azt hitték, hogy pornófilmes forgatás zajlik, ezért azonnal be is vitték. A készülékek átvizsgálása azonban mindent megváltoztatott: semmilyen pornográf tartalom nem került elő, és ezzel a legkomolyabb vádak meginogtak.

Bonnie Blue - Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

A hatóságok így már nem a pornógyártásra, hanem bevándorlási szabálysértésre koncentrálnak, mert a csapat kereskedelmi videókat készített turista vízummal. Tovább bonyolította az ügyet a „Bang Bus” nevű jármű, amelyet illegálisan alakítottak át, és amelyet szintén tartalomgyártáshoz használtak.

Sajtótájékoztatót tart a rendőrség az üggyel kapcsolatban - Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

A történet legfurcsább pontja az lett, hogy a világ szinte biztosra vette: Bonnie Blue ismét egy botrányos pornófilm közepén térdel. Ehhez képest kiderült, hogy ezúttal semmi pornó nem készült...

Rajongók csalódottak voltak, mert mást vártak a körülötte kibontakozó hisztéria alapján. Bonnie Blue számára azonban a történet még nem ért véget: a deportálás lehetősége továbbra is a levegőben lóg – számolt be a rendkívüli fordulatról a Daily Mail.

Az esettel kapcsolatban maga Bonnie Blue is megszólalt, aki azt mondta, arra a kérdésre válaszolva, hogy most mi is az igazság, hogy

"Iratkozzatok fel, és megtudjátok!"