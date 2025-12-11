Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Sport

Példátlan botrány borzolja a kedélyeket a magyar-holland kézi-vb negyeddöntő kapcsán

pornószínésznő

Kiderült az igazság Bonnie Blue botrányáról: üzent a pornósztár

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A balinéz hatóságok egy provokatív videó miatt vették őrizetbe Tia Billingert. A Bonnie Blue néven ismert pornósztár miatt azonnal kitört a botrány. Később kiderült, hogy a pornógyártás gyanúja nem állt meg, de a helyzete ettől még nem rendeződött: a hatóságok tovább vizsgálják az ügyét, és a deportálás veszélye továbbra is fennáll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pornószínésznőBonnie BlueOnlyFans-modellOnlyFanspornósztár

Bonnie Blue – polgári nevén Tia Billinger – élete nem játék és mese. A napokban az indonéz rendőrség tagjai letartóztatták a hírhedt OnlyFans-tartalomgyártót. A hatóságok először azt hitték, hogy a hírhedt pornósztár újabb botrányos tartalom forgatásába kezdett, ami Indonéziában súlyos büntetést jelenthet. A készülékek átvizsgálása azonban mindent felülírt: semmilyen pornófilmes anyagot nem találtak, csak egy hangos és ócska, reality-szerű felvételt. Ez azonban súlyos kérdéseket vet fel.

British adult content creator Tia Billinger, known as 'Bonnie Blue', arrives at Ngurah Rai Immigration Office in Jimbaran on Indonesia's resort island of Bali on December 11, 2025. A controversial British adult film star faces deportation from Indonesia's resort island of Bali for violating immigration laws after she was arrested on suspicion of making pornographic online content, police said on December 11. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Bonnie Blue nyalókázik a bali rendőrörsön - Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Bonnie Blue története újabb meglepetést tartogat

A razziát egy „szexjátékos” jelenet váltotta ki, amelyen Bonnie Blue férfi turistákkal szerepelt. A rendőrök azt hitték, hogy pornófilmes forgatás zajlik, ezért azonnal be is vitték. A készülékek átvizsgálása azonban mindent megváltoztatott: semmilyen pornográf tartalom nem került elő, és ezzel a legkomolyabb vádak meginogtak.

British adult content creator Tia Billinger, known as 'Bonnie Blue', reacts at Ngurah Rai Immigration Office in Jimbaran on Indonesia's resort island of Bali on December 11, 2025. A controversial British adult film star faces deportation from Indonesia's resort island of Bali for violating immigration laws after she was arrested on suspicion of making pornographic online content, police said on December 11. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Bonnie Blue - Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

A hatóságok így már nem a pornógyártásra, hanem bevándorlási szabálysértésre koncentrálnak, mert a csapat kereskedelmi videókat készített turista vízummal. Tovább bonyolította az ügyet a „Bang Bus” nevű jármű, amelyet illegálisan alakítottak át, és amelyet szintén tartalomgyártáshoz használtak.

Badung's police chief Arif Batubara speaks to journalists during a press conference regarding British adult content creator Tia Billinger, known as 'Bonnie Blue', at Ngurah Rai Immigration Office in Jimbaran on Indonesia's resort island of Bali on December 11, 2025. A controversial British adult film star faces deportation from Indonesia's resort island of Bali for violating immigration laws after she was arrested on suspicion of making pornographic online content, police said on December 11. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Sajtótájékoztatót tart a rendőrség az üggyel kapcsolatban - Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

A történet legfurcsább pontja az lett, hogy a világ szinte biztosra vette: Bonnie Blue ismét egy botrányos pornófilm közepén térdel. Ehhez képest kiderült, hogy ezúttal semmi pornó nem készült...

Rajongók csalódottak voltak, mert mást vártak a körülötte kibontakozó hisztéria alapján. Bonnie Blue számára azonban a történet még nem ért véget: a deportálás lehetősége továbbra is a levegőben lóg – számolt be a rendkívüli fordulatról a Daily Mail.

Az esettel kapcsolatban maga Bonnie Blue is megszólalt, aki azt mondta, arra a kérdésre válaszolva, hogy most mi is az igazság, hogy 

"Iratkozzatok fel, és megtudjátok!"

Bonnie Blue életének 5 fontos állomása

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!