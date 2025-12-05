Elmebeteg és veszélyes szokás terjed a fiatal nők körében

A bordaeltávolítás egyre népszerűbb trenddé válik fiatal nők körében, akik gyorsan szeretnének a hírességekhez hasonló, „tökéletes” derékvonalat elérni. Bár a beavatkozás látványos eredményt hoz, a bordaeltávolító műtét kockázatait nem szabad figyelmen kívül hagyni – tájékoztat a New York Post.

Egyre többen választják a bordaeltávolítást a karcsúbb derékért (illusztráció) – Fotó: Pexels

Bordaeltávolítás: a tökéletes alak ára?

A drasztikus beavatkozás során az alsó bordákat távolítják el, hogy a derék azonnal keskenyebb legyen.

Az újabb trend, a RibXcar, részleges bordatöréssel formálja a derék vonalát.

A közösségi média látványos előtte-utána képei mellett azonban a valóság gyakran fájdalmas és veszélyes: a létfontosságú szervek védelme csökken, a felépülés hónapokig tarthat, és komoly egészségügyi kockázatokkal jár. A trendet a hírességek alakja és az online testideálok hajtják: egyre több fiatal nő választ gyors és látványos megoldást, figyelmen kívül hagyva a veszélyeket.

A szakértők azonban figyelmeztetnek: a bordaeltávolítás rövid távon önbizalmat adhat, de hosszú távon testi és lelki problémákat okozhat.

A jelenség rávilágít, hogy a szépségre nehezedő nyomás és a könnyen elérhető gyors megoldások új, veszélyes trendeket teremtenek. A bordaeltávolítás népszerűsége nő, de a kockázatok súlyosak: a karcsú derékért fizetett ár az egészség lehet.

