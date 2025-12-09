Drónnal érkezett a karácsonyi ajándék a börtönbe: steak, ráklábak és egy kis marihuána

A Lee Correctional Institution nevű börtön híres a botrányairól: 2018-ban hét rab halt meg egy brutális összecsapásban, nemrég pedig két fogvatartott esett áldozatul támadásnak.

A fegyintézet most ismét bekerült a hírekbe az Egyesült Államokban. A dél-karolinai börtön udvarára karácsony előtt egy drón szállt alá, benne mindenféle tiltott finomsággal. Nyers marhahús (steak), ráklábak, cigaretta és marihuána is volt a csomagban, ráadásul egy doboz Old Bay fűszerrel a különleges ízek kedvelőinek – írja cikkében a CBS News.

A börtönőrök résen voltak

Szerencsére a fegyőrök gyorsan észrevették a különös karácsonyi csomagot, és megakadályozták a tiltott tárgyak eljuttatását a rabokhoz.

Gondolom, azok a fegyencek, akik a csomagra vártak, most morcosak lehetnek

– mondta Chrysti Shain, a börtön szóvivője.

A drón használata nem csupán kreatív, hanem egyre gyakoribb módszer a tiltott tárgyak becsempészésére. Korábban a fogvatartottaknak vagy a kerítésen túlra dobálták a csomagokat, vagy egyszerűen katapulttal próbálták átjuttatni azokat.

Most azonban a csempészek a nehezen kiszúrható repülő eszközöket választják.

A drónok megjelenése új kihívást jelent a hatóságoknak: a technológia terjedése lehetővé teszi a tiltott tárgyak csempészetét a fegyintézetekbe, legyen az étel, cigaretta vagy kábítószer. Ebben az esetben azonban a hatóságok időben közbeléptek, a csomagot megtalálták, a drónt lefoglalták, és a nyomozás folyamatban van.

