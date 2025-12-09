Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

Olvasta?

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

börtön

Drónnal érkezett a karácsonyi ajándék a börtönbe: steak, ráklábak és egy kis marihuána

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dél-Karolina állam egyik hírhedt büntetés-végrehajtási intézetébe a fogvatartottak majdnem kaptak egy különleges „karácsonyi ajándékot” – ám a csomag végül nem ért célba. Egy drón ejtette le a steakeket, ráklábakat és marihuánát a börtönbe, de a fegyőrök még időben lecsaptak a csempészárura.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönLee Correctional Institutionfegyintézetcsempészés

A Lee Correctional Institution nevű börtön híres a botrányairól: 2018-ban hét rab halt meg egy brutális összecsapásban, nemrég pedig két fogvatartott esett áldozatul támadásnak.

The Lee Correctional Institution, in Bishopville, South Carolina, remains on lockdown on April 16, 2018, after an overnight riot killed seven while also injuring seventeen other inmates. (Photo by Logan Cyrus / AFP), börtön
A Lee Correctional Institution nevű börtön
Fotó: LOGAN CYRUS / AFP

A fegyintézet most ismét bekerült a hírekbe az Egyesült Államokban. A dél-karolinai börtön udvarára karácsony előtt egy drón szállt alá, benne mindenféle tiltott finomsággal. Nyers marhahús (steak), ráklábak, cigaretta és marihuána is volt a csomagban, ráadásul egy doboz Old Bay fűszerrel a különleges ízek kedvelőinek – írja cikkében a CBS News.

A börtönőrök résen voltak

Szerencsére a fegyőrök gyorsan észrevették a különös karácsonyi csomagot, és megakadályozták a tiltott tárgyak eljuttatását a rabokhoz. 

Gondolom, azok a fegyencek, akik a csomagra vártak, most morcosak lehetnek

– mondta Chrysti Shain, a börtön szóvivője.

A drón használata nem csupán kreatív, hanem egyre gyakoribb módszer a tiltott tárgyak becsempészésére. Korábban a fogvatartottaknak vagy a kerítésen túlra dobálták a csomagokat, vagy egyszerűen katapulttal próbálták átjuttatni azokat. 

Most azonban a csempészek a nehezen kiszúrható repülő eszközöket választják. 

A drónok megjelenése új kihívást jelent a hatóságoknak: a technológia terjedése lehetővé teszi a tiltott tárgyak csempészetét a fegyintézetekbe, legyen az étel, cigaretta vagy kábítószer. Ebben az esetben azonban a hatóságok időben közbeléptek, a csomagot megtalálták, a drónt lefoglalták, és a nyomozás folyamatban van.

Itt van a legszigorúbb észak-amerikai börtönök listája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!