Bosszúállók: Ítéletnap: megérkezett az első előzetes – videó

A Bosszúállók: Ítéletnap közel tíz év után hozza vissza a Bosszúállók nevét, és már az első kedvcsináló előzetesből egyértelmű: ezúttal nem pusztán látványos hőstörténet érkezik, hanem egy érzelmileg is súlyos, sorsfordító küzdelem kezdete – írj a Gizmodo.

Bosszúállók: Ítéletnap — a Marvel nagyszabású bejelentése óriási érdeklődést váltott ki, a kedvcsináló előzetes új korszakot ígér a hősök történetében. Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kedvcsináló előzetes nem nagyszabású harcjelenetekkel indít, hanem egy csendesebb, emberközeli pillanattal. A figyelem Chris Evans karakterére irányul, aki újra Steve Rogerst alakítja. A képek arra utalnak, hogy Rogers családot alapított Peggy Carter oldalán, ám a békés élet nem tarthat sokáig.

A végén megjelenő üzenet világos: Steve Rogersnek ismét szembe kell néznie a múltjával.

Két csapat, egy elkerülhetetlen összecsapás

A filmet újra Joe Russo és Anthony Russo jegyzi. A történet szerint két különálló Bosszúállók-csapat alakul:

az egyik az új hősökből áll,

a másikat Sam Wilson, az új Amerika Kapitány fogja össze.

A konfliktus azonban túlnő a Föld határain: több valóság sorsa forog kockán, miközben régi és új hősök is feltűnnek.

Doctor Doom felbukkanása mindent megváltoztat

Az Ítéletnap egyik legnagyobb meglepetése Doctor Doom érkezése, akit Robert Downey Jr. formál meg. A korábbi Vasember most a történet egyik legveszélyesebb ellenfeleként tér vissza, ami sötétebb hangulatot ad a filmnek.

Mikor érkezik a Bosszúállók: Ítéletnap?

Steve Rogers visszatérését a film is egyértelművé teszi: a hős akkor lép újra színre, amikor a Bosszúállók: Ítéletnap 2026. december 18-án a mozikba kerül. A történet 2027. december 17-én folytatódik a Bosszúállók: Titkos háborúk című résszel. A Marvel addig sem hagyja feledésbe merülni a korábbi eseményeket: 2026 szeptemberében újra nagyvásznon vetítik az Endgame-et, hogy a rajongók friss emlékekkel készülhessenek az új fejezetre.