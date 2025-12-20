Sokkoló, mi történt az oxfordi horrorlagzin

A The Sun cikke szerint a 33 éves Daniel Peasnell, négygyermekes családapa, már reggel óta ivott, hiszen az esküvő napja egybeesett a születésnapjával. A túlzott alkoholfogyasztás azonban tragikus következményekhez vezetett: a férfit először botrányos viselkedése miatt dobták ki az oxfordi The Perch pubban tartott lagziról, ám a történet itt korántsem ért véget. A botrányos lakodalom minden bizonnyal egy életre szóló emlék lesz a résztvevőknek.

A botrányos lakodalom a rendőrök közbelépésével ért véget

Fotó: Unsplash

A botrányos lakodalom következményei nem maradtak el

Peasnell a bejáratnál verekedésbe keveredett, majd amikor a vőlegény nagybátyja, Stephen Dixon megpróbálta feltartóztatni, elszabadult a pokol. A feldühödött férfi teljes erejéből ráharapott Dixon ujjára, eltörve a csontot és olyan súlyos sérülést okozva, hogy az orvosoknak később amputálniuk kellett az ujj egy részét.

Leharapta az ujját”

– hallható egy férfi kiabálása a rendőrségi testkamera felvételein.

A vőfélyt végül több ember teperte le a földre, miközben a vér végigfolyt az ingjén. A rendőrök érkezésekor még mindig agresszíven viselkedett, sőt, később azzal fenyegetőzött, hogy leharapja egy rendőr orrát is.

Az Oxfordi Koronabíróságon az ügyet tárgyaló bíró szerint a fájdalom „elképzelhetetlenül kínzó” lehetett. Peasnell öt év börtönbüntetést kapott súlyos testi sértésért, garázdaságért és rendőri intézkedéssel szembeni fenyegetésért.

A védelem szerint a férfi megbánta tettét, és már nem fogyaszt alkoholt, ám az ügyészség hangsúlyozta, hogy Peasnell a saját száját használta fegyverként. A bíróság végül egyértelmű üzenetet küldött: az alkohol nem mentség az embertelen erőszakra.

Az esküvő, amelynek az örömről kellett volna szólnia, örökre egy véres rémálomként marad meg a család emlékezetében.

