Ma 62 éves Brad Pitt: így lett a szőke szívtipróból Hollywood legismertebb színésze

39 perce
Brad Pitt neve több mint három évtizede egyet jelent a hollywoodi sztárkultusszal. Kevés színész mondhatja el magáról, hogy egyszerre volt szexszimbólum, komoly drámai színész és sikeres producer – Brad Pitt azonban mindezt kipipálta. December 18-án tölti be a 62. életévét, de karrierje ma is aktívabb, mint sok fiatal kollégájáé.
William Bradley Pitt, vagy ahogy a világ ismeri Brad Pitt 1963-ban született Oklahomában, de Missouri államban nőtt fel egy konzervatív, vallásos családban. Eredetileg újságírónak készült, ám alig két héttel a diploma megszerzése előtt otthagyta az egyetemet, és Los Angelesbe költözött – ahol kezdetben sofőrként és statisztaként tartotta fenn magát. Az áttörést az 1991-es Thelma és Louise hozta meg, ahol néhány perces szereplése elég volt ahhoz, hogy az egész világ felfigyeljen rá. 

US actor and producer Brad Pitt poses on the red carpet upon arrival for the European Premier of F1 The Movie, at Cineworld Leicester Square, central London, on June 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Brad Pitt 62 évesen is sármos, sokak kedvence – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Brad Pitt producerként és színészként is besöpörte az Oscar-díjat

Brad Pitt a ’90-es években sorra kapta a főszerepeket olyan, mára klasszikussá vált filmekben, mint például az Interjú a vámpírral, Hetedik, Harcosok klubja, 12 majom. Bár sokáig csak „jóképű színészként” emlegették, tudatosan választott kockázatos, sötét, összetett szerepeket, hogy levetkőzze ezt a címkét.

A komoly szakmai elismerés később érkezett: 2014-ben producerként Oscar-díjat nyert a 12 év rabszolgaság című filmért, 2020-ban pedig színészként is megkapta az Oscart Quentin Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood című filmjében nyújtott alakításáért.

Sokat csámcsogtak a magánéletén

Brad Pitt szerelmi élete legalább akkora figyelmet kapott, mint a filmjei. 

Házassága Jennifer Anistonnal az ezredforduló egyik legkedveltebb sztárkapcsolata volt, amely 2005-ben ért véget, az akkori indoklás szerint azért, mert a színésznő nem tudta őt megajándékozni közös gyermekkel.

Nem sokkal később jött Angelina Jolie, akivel a Mr. és Mrs. Smith forgatásán szerettek egymásba. Hat közös gyermekük lett, kapcsolatukat sokáig „tökéletes hollywoodi meseként” emlegették – egészen a viharos válásig, amely éveken át tartó jogi és családi konfliktusokat hozott. A válás után Pitt nyíltan beszélt az alkoholproblémáiról, a terápiáról és arról, hogyan próbálta újraépíteni önmagát és az apai szerepét.

Újrakezdés 60 felett?

Az elmúlt években Brad Pitt látványosan háttérbe szorította a bulvárt, és a munkára koncentrált. Producerként továbbra is meghatározó figura, színészként pedig válogatott projektekben tűnik fel. Emellett szenvedélyes műgyűjtő, érdeklődik az építészet iránt, és egyre gyakrabban jelenik meg visszafogott, elegáns stílusban – kilépve a klasszikus „szívtipró” szerepéből.

Pitt 62 évesen már nem csupán filmsztár, hanem Hollywood egyik élő legendája. Kevés színésznek sikerült ilyen hosszú időn át a csúcson maradnia úgy, hogy közben folyamatosan újradefiniálta önmagát.

Ön melyik korszakát szerette jobban: a fiatal lázadót vagy az érett, díjnyertes művészt?

Brad Pitt kitálalt Angelina Jolie-ról

Nem csillapodik a jogi háború Brad Pitt és Angelina Jolie között. A volt hollywoodi álompár tagjai több mint három éve pereskednek egymással. Brad Pitt most bizalmas emailek átadását kéri volt feleségétől, írtuk az Origón október végén.

„Annyi sz.rt kapnak” – Brad Pitt megdöbbentő véleménye az F1-es pilótákról

Az F1 című film főszereplője, Brad Pitt nemrég interjút adott, amelyben a filmsztárok és a versenyzők életét hasonlította össze, és véleménye szerint utóbbiak sokkal nehezebb helyzetben vannak, hiszen rengeteg intenzív kritika éri őket, írtuk nyáron az Origón.

 

