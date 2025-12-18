Ma 62 éves Brad Pitt: így lett a szőke szívtipróból Hollywood legismertebb színésze

William Bradley Pitt, vagy ahogy a világ ismeri Brad Pitt 1963-ban született Oklahomában, de Missouri államban nőtt fel egy konzervatív, vallásos családban. Eredetileg újságírónak készült, ám alig két héttel a diploma megszerzése előtt otthagyta az egyetemet, és Los Angelesbe költözött – ahol kezdetben sofőrként és statisztaként tartotta fenn magát. Az áttörést az 1991-es Thelma és Louise hozta meg, ahol néhány perces szereplése elég volt ahhoz, hogy az egész világ felfigyeljen rá.

Brad Pitt 62 évesen is sármos, sokak kedvence – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Brad Pitt producerként és színészként is besöpörte az Oscar-díjat

Brad Pitt a ’90-es években sorra kapta a főszerepeket olyan, mára klasszikussá vált filmekben, mint például az Interjú a vámpírral, Hetedik, Harcosok klubja, 12 majom. Bár sokáig csak „jóképű színészként” emlegették, tudatosan választott kockázatos, sötét, összetett szerepeket, hogy levetkőzze ezt a címkét.

A komoly szakmai elismerés később érkezett: 2014-ben producerként Oscar-díjat nyert a 12 év rabszolgaság című filmért, 2020-ban pedig színészként is megkapta az Oscart Quentin Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood című filmjében nyújtott alakításáért.

Sokat csámcsogtak a magánéletén

Brad Pitt szerelmi élete legalább akkora figyelmet kapott, mint a filmjei.

Házassága Jennifer Anistonnal az ezredforduló egyik legkedveltebb sztárkapcsolata volt, amely 2005-ben ért véget, az akkori indoklás szerint azért, mert a színésznő nem tudta őt megajándékozni közös gyermekkel.

Nem sokkal később jött Angelina Jolie, akivel a Mr. és Mrs. Smith forgatásán szerettek egymásba. Hat közös gyermekük lett, kapcsolatukat sokáig „tökéletes hollywoodi meseként” emlegették – egészen a viharos válásig, amely éveken át tartó jogi és családi konfliktusokat hozott. A válás után Pitt nyíltan beszélt az alkoholproblémáiról, a terápiáról és arról, hogyan próbálta újraépíteni önmagát és az apai szerepét.

Újrakezdés 60 felett?

Az elmúlt években Brad Pitt látványosan háttérbe szorította a bulvárt, és a munkára koncentrált. Producerként továbbra is meghatározó figura, színészként pedig válogatott projektekben tűnik fel. Emellett szenvedélyes műgyűjtő, érdeklődik az építészet iránt, és egyre gyakrabban jelenik meg visszafogott, elegáns stílusban – kilépve a klasszikus „szívtipró” szerepéből.

Pitt 62 évesen már nem csupán filmsztár, hanem Hollywood egyik élő legendája. Kevés színésznek sikerült ilyen hosszú időn át a csúcson maradnia úgy, hogy közben folyamatosan újradefiniálta önmagát.

Ön melyik korszakát szerette jobban: a fiatal lázadót vagy az érett, díjnyertes művészt?