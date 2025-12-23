Bradley Cooper komoly lépést tett a házasság felé Gigi Hadiddal

Bradley Cooper engedélyt kért Gigi Hadid édesanyjától, Yolanda Hadidtól, hogy megkérje a modell kezét. Egy bennfentes szerint az 50 éves színész azt szerette volna világossá tenni, hogy nem futó románcról van szó, számolt be a szenzációs hírről a Daily Mailre hivatkozva a Page Six.
Bradley meg akarta mutatni, mennyire komolyan gondolja Gigivel, és hogy New Yorkban képzeli el a közös jövőjüket, stabil családdal
– mondta a forrás.
Yolanda Hadid állítólag teljes mértékben támogatja a kapcsolatot, így az ő beleegyezése „csak formalitás” volt. Ugyanakkor a modell részéről is fontos lépés történt: Gigi már az édesapjának, Mohamed Hadidnak is jelezte, hogy feleségül szeretne menni Cooperhez – ez pedig a bennfentes szerint már „igazi, hivatalos szint”.
Bradley Cooper az édesanyját is beavatta
A hírek szerint a színész saját édesanyját, Gloria Campanót is értesítette a terveiről.
Nagyon szoros a kapcsolatuk, Bradley mindent megbeszél vele
– árulta el a forrás, ami tovább erősíti azt a képet, hogy a színész alaposan átgondolt, komoly döntésre készül.
A kapcsolat elmélyítésének egyik fő oka állítólag az, hogy a pár együtt szeretné felnevelni gyermekeit. Bradley Coopernek van egy 8 éves lánya, Lea De Seine Irina Shayktól, Gigi Hadid pedig az 5 éves kislányát, Khait neveli, akinek édesapja Zayn Malik. A források szerint Cooper és Hadid el tudják képzelni a mozaikcsaládot, sőt, közös gyerekeket is szeretnének.
„Hihetetlenül boldogok”
A Page Six már júliusban arról írt, hogy Cooper kész volt megkérni a 30 éves Hadid kezét, és a kapcsolatuk „soha nem volt még ilyen erős”.
A következő hónapokban akár meg is történhet az eljegyzés
– állította akkoriban egy bennfentes.
A párt először 2023 októberében hozták hírbe egymással, de kapcsolatukat csak 2024 januárjában erősítették meg, amikor Londonban kézen fogva kapták őket lencsevégre. A pár legutóbb a Broadwayn randizott, Samuel Beckett Godot-ra várva című darabját nézték meg. Az előadás után fotózkodtak a szereplőkkel, köztük Keanu Reeves-szel és Alex Winterrel is.
Bradley Cooper ingyen szendviccsel lepte meg Gyenesei Leilát - videó
Bradley Cooper beállt egy büfékocsiba dolgozni New Orleansban, Gyenesei Leila pedig pont arra járt. A nem mindennapi találkozásról videót is mutatott, nézze meg! – számoltunk be az extrém esetről az Origón.
Egy torzszülött tette híressé: 10 titok, amit biztos nem tudott az 50 éves Bradley Cooperről
50 éves múlt januárban a hollywoodi szívtipró. Az Origón összeszedtünk 10 érdekességet, amit biztos nem tudott Bradley Cooperről.