Bradley Cooper

Bradley Cooper komoly lépést tett a házasság felé Gigi Hadiddal

Úgy tűnik, komoly fordulóponthoz érkezett a hollywoodi színész kapcsolata. Bradley Cooper a hírek szerint már nemcsak gondolkodik az eljegyzésen, hanem meg is tette az egyik legfontosabb lépést, hogy megkérje modell kedvese, Gigi Hadid kezét.
Bradley Cooper engedélyt kért Gigi Hadid édesanyjától, Yolanda Hadidtól, hogy megkérje a modell kezét. Egy bennfentes szerint az 50 éves színész azt szerette volna világossá tenni, hogy nem futó románcról van szó, számolt be a szenzációs hírről a Daily Mailre hivatkozva a Page Six.

January 19, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, United States: Actor and Eagles super fan, BRADLEY COOPER on the field during pre-game warmups during the Eagles, Rams game at Lincoln Financial Field in Philadelphia PA (Credit Image: © Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire)
Bradley Cooper engedélyt kért párja, Gigi Hadid édesanyjától, hogy eljegyezhesse a lányát – Fotó: Ricky Fitchett / ZUMA Press Wire

Bradley meg akarta mutatni, mennyire komolyan gondolja Gigivel, és hogy New Yorkban képzeli el a közös jövőjüket, stabil családdal

– mondta a forrás.

Yolanda Hadid állítólag teljes mértékben támogatja a kapcsolatot, így az ő beleegyezése „csak formalitás” volt. Ugyanakkor a modell részéről is fontos lépés történt: Gigi már az édesapjának, Mohamed Hadidnak is jelezte, hogy feleségül szeretne menni Cooperhez – ez pedig a bennfentes szerint már „igazi, hivatalos szint”.

Bradley Cooper az édesanyját is beavatta

A hírek szerint a színész saját édesanyját, Gloria Campanót is értesítette a terveiről.

Nagyon szoros a kapcsolatuk, Bradley mindent megbeszél vele

 – árulta el a forrás, ami tovább erősíti azt a képet, hogy a színész alaposan átgondolt, komoly döntésre készül.

A kapcsolat elmélyítésének egyik fő oka állítólag az, hogy a pár együtt szeretné felnevelni gyermekeit. Bradley Coopernek van egy 8 éves lánya, Lea De Seine Irina Shayktól, Gigi Hadid pedig az 5 éves kislányát, Khait neveli, akinek édesapja Zayn Malik. A források szerint Cooper és Hadid el tudják képzelni a mozaikcsaládot, sőt, közös gyerekeket is szeretnének.

„Hihetetlenül boldogok”

A Page Six már júliusban arról írt, hogy Cooper kész volt megkérni a 30 éves Hadid kezét, és a kapcsolatuk „soha nem volt még ilyen erős”.

A következő hónapokban akár meg is történhet az eljegyzés

 – állította akkoriban egy bennfentes.

A párt először 2023 októberében hozták hírbe egymással, de kapcsolatukat csak 2024 januárjában erősítették meg, amikor Londonban kézen fogva kapták őket lencsevégre. A pár legutóbb a Broadwayn randizott, Samuel Beckett Godot-ra várva című darabját nézték meg. Az előadás után fotózkodtak a szereplőkkel, köztük Keanu Reeves-szel és Alex Winterrel is.

Bradley Cooper ingyen szendviccsel lepte meg Gyenesei Leilát - videó

Bradley Cooper beállt egy büfékocsiba dolgozni New Orleansban, Gyenesei Leila pedig pont arra járt. A nem mindennapi találkozásról videót is mutatott, nézze meg! – számoltunk be az extrém esetről az Origón.

Egy torzszülött tette híressé: 10 titok, amit biztos nem tudott az 50 éves Bradley Cooperről

50 éves múlt januárban a hollywoodi szívtipró. Az Origón összeszedtünk 10 érdekességet, amit biztos nem tudott Bradley Cooperről.


 

 

