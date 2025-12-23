Bradley Cooper komoly lépést tett a házasság felé Gigi Hadiddal

Bradley Cooper engedélyt kért Gigi Hadid édesanyjától, Yolanda Hadidtól, hogy megkérje a modell kezét. Egy bennfentes szerint az 50 éves színész azt szerette volna világossá tenni, hogy nem futó románcról van szó, számolt be a szenzációs hírről a Daily Mailre hivatkozva a Page Six.

Bradley Cooper engedélyt kért párja, Gigi Hadid édesanyjától, hogy eljegyezhesse a lányát – Fotó: Ricky Fitchett / ZUMA Press Wire

Bradley meg akarta mutatni, mennyire komolyan gondolja Gigivel, és hogy New Yorkban képzeli el a közös jövőjüket, stabil családdal

– mondta a forrás.

Yolanda Hadid állítólag teljes mértékben támogatja a kapcsolatot, így az ő beleegyezése „csak formalitás” volt. Ugyanakkor a modell részéről is fontos lépés történt: Gigi már az édesapjának, Mohamed Hadidnak is jelezte, hogy feleségül szeretne menni Cooperhez – ez pedig a bennfentes szerint már „igazi, hivatalos szint”.

Bradley Cooper az édesanyját is beavatta

A hírek szerint a színész saját édesanyját, Gloria Campanót is értesítette a terveiről.

Nagyon szoros a kapcsolatuk, Bradley mindent megbeszél vele

– árulta el a forrás, ami tovább erősíti azt a képet, hogy a színész alaposan átgondolt, komoly döntésre készül.

A kapcsolat elmélyítésének egyik fő oka állítólag az, hogy a pár együtt szeretné felnevelni gyermekeit. Bradley Coopernek van egy 8 éves lánya, Lea De Seine Irina Shayktól, Gigi Hadid pedig az 5 éves kislányát, Khait neveli, akinek édesapja Zayn Malik. A források szerint Cooper és Hadid el tudják képzelni a mozaikcsaládot, sőt, közös gyerekeket is szeretnének.

„Hihetetlenül boldogok”

A Page Six már júliusban arról írt, hogy Cooper kész volt megkérni a 30 éves Hadid kezét, és a kapcsolatuk „soha nem volt még ilyen erős”.

A következő hónapokban akár meg is történhet az eljegyzés

– állította akkoriban egy bennfentes.

A párt először 2023 októberében hozták hírbe egymással, de kapcsolatukat csak 2024 januárjában erősítették meg, amikor Londonban kézen fogva kapták őket lencsevégre. A pár legutóbb a Broadwayn randizott, Samuel Beckett Godot-ra várva című darabját nézték meg. Az előadás után fotózkodtak a szereplőkkel, köztük Keanu Reeves-szel és Alex Winterrel is.