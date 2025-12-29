Hírlevél
Brigitte Bardot

Ezek voltak Brigitte Bardot legikonikusabb pillanatai – galéria

Az egész világ emlékezik a színésznőre, aki a szabadság, a lázadás és az érzékiség megtestesítője volt. Brigitte Bardot életútja a filmvászontól az aktivizmusig vezetett, filmes öröksége és karizmatikus személyisége máig inspiráló. Mutatjuk a filmikon életútját képekben.
2025. december 28-án, 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot. A kortalan díva életútja a francia filmművészet aranykorától az állatvédelemig ívelt: ikonikus filmjeivel generációk bálványává vált, majd tudatos döntéssel hátat fordított a reflektorfénynek. Az És Isten megteremté a nőt világhírnevet hozott számára, egyedi stílusa és lázadó személyisége pedig máig meghatározza a popkultúrát. Galériánkban megmutatjuk a 20. század egyik legismertebb francia színésznőjének és állatvédelmi aktivistájának életútját.

Brigitte Bardot élete képekben

Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Brigitte Bardot (born in 1934), French actress. (Photo by Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Brigitte Bardot (born in 1934), French actress, with a black spaniel. (Photo by Gaston Paris / Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Brigitte Bardot as a child, attending Mrs. Bourgat's ballet class. Pleyel, circa 1946. (Photo by Boris Lipnitzki / Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Jean-Noël Grinda, owner of the club Le Privé, and Brigitte Bardot, French actress. 1972. (Photo by Jack Nisberg / Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Brigitte Bardot (born in 1934), and Jean Marais (1913-1998), French actors. (Photo by Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Brigitte Bardot, French actress. (Photo by Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot Brigitte Bardot (born in 1934), French actress. France, circa 1954-1955. (Photo by Gaston Paris / Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress Brigitte Bardot poses with a parrot during the 9th edition of the Cannes film festival, on April 25, 1956. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, Voulez vous danser avec moi 1959 Real Michel Boisrond Brigitte Bardot Philippe Nicaud. COLLECTION CHRISTOPHEL © Universum Film / Sofradis / Francos Films La Collection Christophel ne garantit p
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress Brigitte Bardot and her husband Jacques Charrier pose on January 13, 1960 with their son Nicolas (born on January 11, 1960). French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP l
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, Brigitte Bardot pendant le tournage du film "Une Parisienne" de Michel Boisrond en 1957. ADR-275003 (Photo by © Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, Et dieu crea la femme 1956 real Roger Vadim Brigitte Bardot COLLECTION CHRISTOPHEL © COCINOR La Collection Christophel ne garantit pas les droits a l image de Brigitte Bardot. Pour toute util
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, Brigitte Bardot, Jacques Sernas Directed by Robert Wise (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
(Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, FILES) French actress Brigitte Bardot and French Academician Marcel Achard flanked by photographers attend the French artists Union Gala event at the Cirque d'Hiver in Paris on March 9, 1962. Br
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actors Brigitte Bardot (C) and Robert Hossein (R) listen to film director Roger Vadim (L) on the set of "Le repos du guerrier" at the Billancourt Studio near Paris, on February 9,
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress Brigitte Bardot arrives in London on December 12, 1968. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by CENTRAL
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress Brigitte Bardot (C) gives a press conference on December 1965 in Hollywood for the film "Viva Maria", directed by Louis Malle (background). The American film "Dear Brigitte
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, LE MEPRIS 1963 de Jean-Luc Godard Brigitte Bardot. d'apres le roman de Alberto Moravia "IL DISPREZZO" based on the novel by Alberto Moravia COLLECTION CHRISTOPHEL © Compagnia Cinematografica Cham
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, A photo taken in August 1960 at Joinville's studio shows French actors Brigitte Bardot (2nd L), Sami Frey (C, standing) on the set of "La Vérité" directed by Henri-Georges Clouzot. (Photo by AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, VIVA MARIA 1965 de Louis Malle Brigitte Bardot Jeanne Moreau. COLLECTION CHRISTOPHEL © Nouvelles Editions de Films - Les Productions Artistes Associes - Vides Cinematografica (Photo by Nouvelles
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, Histoires extraordinaires Metzengerstein 1968 Real Federico Fellini et Louis Malle et Roger Vadim Brigitte Bardot. Collection Christophel © Les Films Marceau / Produzioni Europee Associati La Col
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French Actress Brigitte Bardot and her husband Gunter Sachs arrive in Tahiti on July 21, 1966. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28,
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress Brigitte Bardot is pictured on the set of the film "Don Juan 73" directed by Roger Vadim in Stockholm on August 4, 1972. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learn
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, L ours et la poupee 1970 Real Michel Deville Brigitte Bardot. Collection Christophel / RnB © Marianne Productions (Photo by Marianne Productions / Collection ChristopheL via AFP)
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) Portrait of French actress Brigitte Bardot during the Amiens martyr dogs adoption days on February 10, 1982, in Gennevilliers, Hauts-de-Seine. French actress Brigitte Bardot died at 91 AF
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, French journalist Patrick Poivre d'Arvor kisses French former actress Brigitte Bardot after the broadcast news of French TV channel TF1, in Paris on September 12, 1990. (Photo by Pascal GUYOT / A
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress and animal rights activist Brigitte Bardot in a dog pound in Nice (southern France), holding one of 143 puppies seized by customs officiers in a Hungarian van, on December
Brigitte Bardot élete, BrigitteBardotélete, BrigitteBardot, (FILES) French actress and animal rights activist Brigitte Bardot leaves the Elysee Palace in Paris after a meeting with French president Nicolas Sarkozy, on September 27, 2007. French actress B
Galéria: Brigitte Bardot élete képekben
Brigitte Bardot

 

