Ezek voltak Brigitte Bardot legikonikusabb pillanatai – galéria

Az egész világ emlékezik a színésznőre, aki a szabadság, a lázadás és az érzékiség megtestesítője volt. Brigitte Bardot életútja a filmvászontól az aktivizmusig vezetett, filmes öröksége és karizmatikus személyisége máig inspiráló. Mutatjuk a filmikon életútját képekben.
2025. december 28-án, 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot. A kortalan díva életútja a francia filmművészet aranykorától az állatvédelemig ívelt: ikonikus filmjeivel generációk bálványává vált, majd tudatos döntéssel hátat fordított a reflektorfénynek. Az És Isten megteremté a nőt világhírnevet hozott számára, egyedi stílusa és lázadó személyisége pedig máig meghatározza a popkultúrát. Galériánkban megmutatjuk a 20. század egyik legismertebb francia színésznőjének és állatvédelmi aktivistájának életútját.
Brigitte Bardot élete képekben
Brigitte Bardot
