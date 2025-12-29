Ezek voltak Brigitte Bardot legikonikusabb pillanatai – galéria

2025. december 28-án, 91 éves korában meghalt Brigitte Bardot. A kortalan díva életútja a francia filmművészet aranykorától az állatvédelemig ívelt: ikonikus filmjeivel generációk bálványává vált, majd tudatos döntéssel hátat fordított a reflektorfénynek. Az És Isten megteremté a nőt világhírnevet hozott számára, egyedi stílusa és lázadó személyisége pedig máig meghatározza a popkultúrát. Galériánkban megmutatjuk a 20. század egyik legismertebb francia színésznőjének és állatvédelmi aktivistájának életútját.

Brigitte Bardot élete képekben