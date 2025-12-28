Hírlevél
Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot legszexibb fotói – látványos képeken a szexszimbólum

A ’60-as évek divatjának és nőiességének egyik legnagyobb ikonja volt a színésznő. Brigitte Bardot szexi képei újra felidézik azt az időszakot, amikor a francia sztár valódi szexszimbólummá vált, és sokak emlékezetében örökre az marad.
Brigitte Bardot a filmtörténet és a divatvilág emlékezetes alakja: színésznőként és modellként is milliókat bűvölt el. A róla készült elbűvölő képek az ötvenes–hatvanas évek hangulatát hozzák vissza, amikor természetes szépségével, őszinte kisugárzásával és szabadságot sugárzó stílusával vált ikonná.

Brigitte Bardot szexi képei, Brigitte BardotLE MEPRIS in bed on telephone French actressmovie still moviestill film filmstillPhoto: StillPhoto/SunshineSunshineInternational Photo AgencyHolland00 31(0)36 536 00 36info@sunshinephoto.nlwww.sunshinephoto.nl
Brigitte Bardot szexi képei Fotó: Stillphoto/Sunshine / NORTHFOTO

Brigitte Bardot: Színésznő, divatikon és szexszimbólum

A ’60-as évek szexszimbóluma, Brigitte Bardot olyan fényképeken jelent meg, amelyek mára klasszikussá váltak. Brigitte Bardot szexi képei nemcsak csábítóak, hanem egy korszak életérzését is visszaadják: a laza francia eleganciát és a természetes nőiességet.

Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot La Femme et le pantin Year: 1959 - France / Italy Brigitte Bardot Director :Julien Duvivier Photo12 does not manage Brigitte Bardot
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot Year : 1952 (Photo by Wolf Tracer Archive / Photo12 via AFP)
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot "En effeuillant la marguerite", film by Marc Allégret. Brigitte Bardot. France, 1956. (Photo by Roger-Viollet via AFP)
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot dans une mise en scčne de la chanson de Serge Gainsbourg "Harley Davidson" lors de son show télévisé "Spécial Bardot" Brigitte Bardot in a direction of Serge Gainsbourg's song
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot mise en scčne pour l'émission "Sacha show" Brigitte Bardot staged for the program "Sacha show" (Photo by JACQUES CHEVRY / Ina via AFP)
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot Directed by Ralph Thomas (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot in Doctor at Sea (1955) UK Rendez-vous ŕ rio Directed by Ralph Thomas (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
LA VERITE 1960 DIRECTED BY HENRI-GEORGES CLOUZOT
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot La Lumičre d'en face Year: 1955 - France Director: Georges Lacombe Brigitte Bardot Photo12 does not manage Brigitte Bardot copyright. For all non editorial use, an authorization must be asked to
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Rendez vous a Rio Doctor at sea 1956 Real Ralph Thomas Brigitte Bardot. Collection Christophel / RnB © Rank / Group Films Productions (Photo by Rank / Group Films Productions / Collection Chris
Voulez vous danser avec moi
FILES-FRANCE-CINEMA-OBIT-BARDOT
L ours et la poupee
Brigitte Bardot szexi, BrigitteBardotszexi , BrigitteBardot Brigitte Bardot lors des répétition du flamenco qu'elle va danser pour l'émission "Télé Variétés". Brigitte Bardot during rehearsal of the flamenco which she is going to dance for the program
1959

Bardot nemcsak a filmvásznon volt megkerülhetetlen, hanem modellként is stílusteremtő lett. Fotói ma is ugyanolyan elbűvölőek, mint évtizedekkel ezelőtt, és generációk számára jelentenek inspirációt.

