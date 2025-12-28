Brigitte Bardot legszexibb fotói – látványos képeken a szexszimbólum

Brigitte Bardot a filmtörténet és a divatvilág emlékezetes alakja: színésznőként és modellként is milliókat bűvölt el. A róla készült elbűvölő képek az ötvenes–hatvanas évek hangulatát hozzák vissza, amikor természetes szépségével, őszinte kisugárzásával és szabadságot sugárzó stílusával vált ikonná.

Brigitte Bardot szexi képei Fotó: Stillphoto/Sunshine / NORTHFOTO

Brigitte Bardot: Színésznő, divatikon és szexszimbólum

A ’60-as évek szexszimbóluma, Brigitte Bardot olyan fényképeken jelent meg, amelyek mára klasszikussá váltak. Brigitte Bardot szexi képei nemcsak csábítóak, hanem egy korszak életérzését is visszaadják: a laza francia eleganciát és a természetes nőiességet.

