Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

Tragédia

Beszakadt a jég a gyerekek alatt, belefulladtak a víztározóba

Brigitte Bardot

1 órája
Gyászol a filmvilág! Ma, 2025. december 28-án Brigitte Bardot, a 20. század egyik legismertebb francia színésznője és állatvédelmi aktivistája elhunyt 91 éves korában. A hosszú karrier és az aktív életút mind a filmművészet, mind a társadalmi elköteleződés terén maradandó nyomot hagyott.
2025. december 28-án meghalt Brigitte Bardot, akit világszerte a szexszimbólum jelzővel illettek, és a francia filmklasszikusok meghatározó alakjaként ismertek. Az egykori filmsztár októberben súlyos betegség miatt kórházba került. Élete során filmes és zenei szerepek mellett az állatok jogaiért folytatott aktív küzdelmet, melynek során nemzetközi figyelmet kapott alapítványa.

(FILES) French actress Brigitte Bardot attends the 24th "Night of the cinema" (Nuit du cinema) at the Theatre Marigny, in Paris, on November 28, 1969. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by Derrick CEYRAC / AFP)
Brigitte Bardot Fotó: DERRICK CEYRAC / AFP

Brigitte Bardot: a filmvilág ikonikus alakja

Brigitte Bardot 1934. szeptember 28-án Párizsban született, és már fiatalon a filmipar felé fordult. Az 1956-os „És Isten megteremté a nőt” című film tette világhírűvé, amelyben alakítása nemcsak a szakma, hanem a közönség körében is hatalmas visszhangot kapott. Rövid, de rendkívül termékeny pályafutása alatt közel 50 film részese volt, melyek a mai napig a francia filmművészet klasszikusai közé tartoznak.

(FILES) French actress and animal rights activist Brigitte Bardot attends a debate against seal-hunting in the European Council in Strasburg, eastern France, on January 23, 1978. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by AFP)
Fotó: - / AFP

A szexszimbólumtól az aktivistáig

Bardot nemcsak színésznőként alkotott maradandót, hanem modellként és popkulturális jelenségként is meghatározó szereplője volt a 20. századnak. A bikini és a francia elegancia egyik korai ikonjaként vált világszerte ismertté, azonban 39 éves korában visszavonult a filmvilágtól, hogy teljes idejét az állatvédelmi aktivista munkának szentelhesse. Az általa alapított szervezet évtizedeken át foglalkozott az állatok jogainak védelmével – írja a BBC.

(FILES) French actress Brigitte Bardot attends the 24th "Night of the cinema" (Nuit du cinema) at the Theatre Marigny, in Paris, on November 28, 1969. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by Derrick CEYRAC / AFP)
Fotó: DERRICK CEYRAC / AFP

Brigitte Bardot világhírűvé Juliette szerepével vált az És Isten megteremté a nőt című 1956-os filmben, amelyben a szabad szellemű, kihívó nőalak megformálásával teljesen új nőideált hozott a vászonra. Pályafutása során markáns, emlékezetes figurákat játszott, például a Godard-féle Megvetés (Le Mépris) főhősnőjét, valamint a Viva Maria! kalandfilm egyik címszerepét.

Karakterei gyakran a szabadságot, a konvenciók elutasítását és az érzékiség nyílt ábrázolását képviselték, ami alapvetően formálta a korszak filmtörténetét és nőábrázolását. Filmes öröksége és karakteres személyisége ma is a 20. század filmkultúrájának meghatározó része.

(FILES) French actress Brigitte Bardot inaugurates the "100 photos of Brigitte Bardot" exhibition in Paris on December 6, 1971. French actress Brigitte Bardot died at 91 AFP learned from Bardot foundation on December 28, 2025. (Photo by AFP)
Fotó: - / AFP

Ezeket biztosan nem tudta Brigitte Bardot-ról

Jómódú párizsi család gyermekeként született 1934. szeptember 28-án, egy előkelő környéken található nagypolgári, hétszobás lakásban nőtt fel. A felnövése azonban nem alakult gondtalanul, mert nagyon komoly szigor uralkodott otthon, ami még a gyerekek számára is szabályozta az élet minden apró részletét. Így Brigitte Bardot már kislányként is gyakran lázadozott, ez a jellemvonás később pedig a védjegyévé vált.

 

