Magyarázkodásra kényszerült Brigitte Macron – videó

Komoly felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy Emmanuel Macron felesége, Brigitte Macron egy kiszivárgott felvételen durva szavakkal illette a feminista aktivistákat.

Franciaország first lady-je, Brigitte Macron

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A first lady most megpróbálta megmagyarázni, miért használta a sértő kifejezést – ám a botrány ettől nem csillapodott.

A videón Brigitte Macron egy színházi előadás után, zárt körben beszélgetve „mocskos ribancoknak” nevezte azokat a feministákat, akik korábban megzavartak egy előadást.

Az aktivisták egy olyan színész fellépése ellen tiltakoztak, akit korábban szexuális erőszakkal vádoltak meg, de az ügyet végül bizonyíték hiányában lezárták – írja a Blid.

Sokan bírálták Brigitte Macront

Miután a felvétel nyilvánosságra került, a francia köztársasági elnök neje magyarázkodásba kezdett. Azt mondta: nem tudta, hogy felvétel készül, és amit mondott, azt magánemberként, nem Franciaország first ladyjeként tette.

Elismerte, hogy a szóhasználata szerencsétlen volt, és sajnálja, ha bárkit megbántott, de hozzátette, hogy továbbra sem ért egyet azzal, ahogyan a feministák felléptek.

A magyarázat azonban sokak szerint kevés. Politikusok és közéleti szereplők is bírálták Brigitte Macront, mondván: egy ilyen pozícióban lévő személy magánemberként tett szavai sem választhatók el a közszerepétől.

A közösségi médiában közben újra fellángolt a vita a feminista mozgalmak módszereiről és a szólásszabadság határairól. A Bild szerint az ügy jól mutatja, milyen gyorsan országos botránnyá válhat egyetlen elejtett mondat – különösen akkor, ha azt Franciaország egyik legismertebb asszonya mondja ki.

Az Origo is megírta októberben, hogy tíz ember ellen indult eljárás Párizsban, akik éveken át terjesztették, hogy Brigitte Macron valójában transznemű.