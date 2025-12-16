Magyarázkodásra kényszerült Brigitte Macron – videó

Hírlevél
Franciaország first lady-jét heves kritikák érték a közelmúltban egy kiszivárgott videó miatt, amelyben lealacsonyító kifejezéssel illette egy feminista csoport tagjait. Brigitte Macron megpróbálta megvédeni magát – de szavait sokak továbbra is elfogadhatatlannak tartják.
brigitte macronfranciaországfirst ladyemmanuel macron

Komoly felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy Emmanuel Macron felesége, Brigitte Macron egy kiszivárgott felvételen durva szavakkal illette a feminista aktivistákat.

France's president's wife Brigitte Macron waits to welcome guests for a dinner hosting participants of the 8th Paris Peace Forum, at the Elysee Palace in Paris, on October 29, 2025. Over 300 participants including business, government and international organization leaders, academics and civil society members are meeting in Paris' Palais de Chaillot to discuss the issues of conflict resolution, climate and peace, marking the 10th anniversary of the Paris Agreement. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Franciaország first lady-je, Brigitte Macron
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A first lady most megpróbálta megmagyarázni, miért használta a sértő kifejezést – ám a botrány ettől nem csillapodott. 

A videón Brigitte Macron egy színházi előadás után, zárt körben beszélgetve „mocskos ribancoknak” nevezte azokat a feministákat, akik korábban megzavartak egy előadást. 

Az aktivisták egy olyan színész fellépése ellen tiltakoztak, akit korábban szexuális erőszakkal vádoltak meg, de az ügyet végül bizonyíték hiányában lezárták – írja a Blid.

Sokan bírálták Brigitte Macront

Miután a felvétel nyilvánosságra került, a francia köztársasági elnök neje magyarázkodásba kezdett. Azt mondta: nem tudta, hogy felvétel készül, és amit mondott, azt magánemberként, nem Franciaország first ladyjeként tette. 

Elismerte, hogy a szóhasználata szerencsétlen volt, és sajnálja, ha bárkit megbántott, de hozzátette, hogy továbbra sem ért egyet azzal, ahogyan a feministák felléptek. 

A magyarázat azonban sokak szerint kevés. Politikusok és közéleti szereplők is bírálták Brigitte Macront, mondván: egy ilyen pozícióban lévő személy magánemberként tett szavai sem választhatók el a közszerepétől.

A közösségi médiában közben újra fellángolt a vita a feminista mozgalmak módszereiről és a szólásszabadság határairól. A Bild szerint az ügy jól mutatja, milyen gyorsan országos botránnyá válhat egyetlen elejtett mondat – különösen akkor, ha azt Franciaország egyik legismertebb asszonya mondja ki.

Az Origo is megírta októberben, hogy tíz ember ellen indult eljárás Párizsban, akik éveken át terjesztették, hogy Brigitte Macron valójában transznemű.

 

