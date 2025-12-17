Gyermeket vár, vagy esküvőre készül? – Meglepő képek kerültek elő Britney Spearsről

A Page Six exkluzív felvételein a 43 éves popsztár egy pink, vállra csúsztatott felsőben és testhezálló fekete rövidnadrágban érkezett meg a Los Angeles-i repülőtérre. A legnagyobb feltűnést azonban az okozta, hogy Britney Spears egy műanyag játék babahordozót szorongatott, ami sokak szerint újabb kérdéseket vet fel az énekesnő mentális állapotával kapcsolatban.

Britney Spears amerikai énekesnő

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Britney Spears: babakocsi és egy titokzatos gyűrű?

A fotósok egy feltűnő ékszert is kiszúrtak: Britney kezén egy nagy méretű gyűrű csillogott, amit egy fekete, csipkés, ujjatlan kesztyűvel próbált eltakarni. Az énekesnőt egy Los Angeles-i fitnessinfluenszer, Brandon Walker kísérte, aki fehér pólóban és farmerben jelent meg mellette.

Walker közösségi oldalán korábban megosztott bejegyzések alapján ő is Cabo San Lucasban tartózkodott Spears 44. születésnapja idején. Posztjaiban luxuséttermekről, látványos kilátásokról és tűzijátékról számolt be, ám az énekesnő egyetlen felvételen sem szerepelt.

Britney Spears képviselője egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.

Britney Spears bizarrely totes toy baby carrier as she returns from Cabo with ripped fitness influencer https://t.co/vakG6Mcpgy pic.twitter.com/ItUbSuVvpG — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

A mostani eset nem az első furcsa jelenet Spears mexikói utazása során. Nemrég egy jachton kapták lencsevégre egy tetovált férfi társaságában Baja California Sur térségében. Az énekesnő akkor egy később törölt Instagram-videóban sietett leszögezni, hogy az illető nem a párja, hanem az unokatestvére.

Egy másik, szintén eltávolított posztban Spears arról számolt be, hogy megsérült, miután fejest ugrott a hajóról.

Ugrottam egyet a hajóról, de megsérültem”

– írta a felvételhez, amelyen rózsaszín bikiniben látható.

Britney Spears viselkedése az elmúlt időszakban többször is aggodalmat keltett rajongói és a nyilvánosság körében. A mostani, játék babahordozós megjelenés csak tovább erősíti a találgatásokat a popikon állapotáról.

Újabb idegösszeomlástól tart Britney Spears családja

Britney Spears hirtelen felindulásból törölte Instagram-fiókját, miután családja szerint egyre kiszámíthatatlanabbul viselkedik.

Súlyos dolgokat állít Britney Spears exférje

A popsztár volt férje, Kevin Federline hamarosan megjelenő memoárjában azt állítja, hogy Britney Spears az évek során veszélyesen viselkedett közös gyermekeikkel.