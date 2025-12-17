Gyermeket vár, vagy esküvőre készül? – Meglepő képek kerültek elő Britney Spearsről

Hírlevél
13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Meglepő jelenetnek lehettek tanúi a paparazzók Los Angelesben. Britney Spears különös körülmények között tért vissza az Egyesült Államokba mexikói nyaralásáról, a repülőtéren egy játék babahordozóval a kezében, egy titokzatos gyűrűvel az ujján és egy izmos fitnessinfluenszer társaságában fotózták le.
A Page Six exkluzív felvételein a 43 éves popsztár egy pink, vállra csúsztatott felsőben és testhezálló fekete rövidnadrágban érkezett meg a Los Angeles-i repülőtérre. A legnagyobb feltűnést azonban az okozta, hogy Britney Spears egy műanyag játék babahordozót szorongatott, ami sokak szerint újabb kérdéseket vet fel az énekesnő mentális állapotával kapcsolatban.

HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JULY 22: Singer Britney Spears wearing a Nookie dress arrives at the World Premiere Of Sony Pictures' 'Once Upon a Time In Hollywood' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on July 22, 2019 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Britney Spears amerikai énekesnő
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Britney Spears: babakocsi és egy titokzatos gyűrű?

A fotósok egy feltűnő ékszert is kiszúrtak: Britney kezén egy nagy méretű gyűrű csillogott, amit egy fekete, csipkés, ujjatlan kesztyűvel próbált eltakarni. Az énekesnőt egy Los Angeles-i fitnessinfluenszer, Brandon Walker kísérte, aki fehér pólóban és farmerben jelent meg mellette. 

Walker közösségi oldalán korábban megosztott bejegyzések alapján ő is Cabo San Lucasban tartózkodott Spears 44. születésnapja idején. Posztjaiban luxuséttermekről, látványos kilátásokról és tűzijátékról számolt be, ám az énekesnő egyetlen felvételen sem szerepelt.

Britney Spears képviselője egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére. 

A mostani eset nem az első furcsa jelenet Spears mexikói utazása során. Nemrég egy jachton kapták lencsevégre egy tetovált férfi társaságában Baja California Sur térségében. Az énekesnő akkor egy később törölt Instagram-videóban sietett leszögezni, hogy az illető nem a párja, hanem az unokatestvére. 

Egy másik, szintén eltávolított posztban Spears arról számolt be, hogy megsérült, miután fejest ugrott a hajóról.

Ugrottam egyet a hajóról, de megsérültem” 

– írta a felvételhez, amelyen rózsaszín bikiniben látható.

Britney Spears viselkedése az elmúlt időszakban többször is aggodalmat keltett rajongói és a nyilvánosság körében. A mostani, játék babahordozós megjelenés csak tovább erősíti a találgatásokat a popikon állapotáról.

Újabb idegösszeomlástól tart Britney Spears családja

Britney Spears hirtelen felindulásból törölte Instagram-fiókját, miután családja szerint egyre kiszámíthatatlanabbul viselkedik.

Súlyos dolgokat állít Britney Spears exférje 

A popsztár volt férje, Kevin Federline hamarosan megjelenő memoárjában azt állítja, hogy Britney Spears az évek során veszélyesen viselkedett közös gyermekeikkel.

 

