Brüsszel újabb pofátlan trükkel próbálja megkerülni Magyarországot: itt az újabb őrült terv Ukrajna támogatására

Brüsszel minden eddiginél agresszívebb lépésre készül: az uniós apparátus a hírek szerint olyan jogi kiskaput akar aktiválni, amely megfosztaná Magyarországot attól a jogától, hogy vétót emeljen a szankciók meghosszabbítása ellen. A terv lényege az, hogy az orosz vagyon Ukrajnának adását még a jövő heti EU-csúcs előtt, sürgősségi eljárással szavaznák meg – így a magyar vétó többé nem számítana – írja a Financial Times.

Brüsszel újabb pofátlan trükkje: így kerülné meg Magyarországot az orosz vagyon miatt

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A háttérbeszámolók szerint az Európai Bizottság már elkészítette azt a „rendkívüli” mechanizmust, amely gazdasági vészhelyzetre hivatkozva egyszerű többséggel írná felül a tagállami vétójogot. Ez a módszer minden eddiginél durvább központosítás lenne, és egyértelműen Magyarország ellen irányul.

Brüsszel célja, hogy akár 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyont kobozzon el, majd ebből finanszírozza Ukrajna hitelfelvételét – függetlenül attól, hogy a tagállamok közül ki ért ezzel egyet és ki nem. A tervet több uniós diplomata is „politikai zsarolásként” jellemezte.

Orbán Viktor megkerülése lett a brüsszeli haditerv első pontja

A jelek szerint Brüsszelben nemcsak sietnek, hanem félnek is: attól tartanak, hogy a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció enyhíteni fogja a Moszkva elleni intézkedéseket. Ezt pedig a brüsszeli elit nem engedheti meg – ezért inkább szembemennek az uniós alapszerződés szellemével, és új módszert keresnek Magyarország ellen.

Belgium, ahol a legtöbb orosz vagyon van befagyasztva (185 milliárd euró), egyébként maga is tart attól, hogy hatalmas kártérítési perek célpontjává válik.

De a brüsszeli vezetés most azt üzeni: mindegy, milyen jogi következmények fenyegetnek, aki nem ért egyet a döntéssel, az ne is szóljon bele.

A brüsszeli tervezet így nem pusztán a szankciók kiterjesztéséről szól – hanem arról, hogy a tagállami vétójogot gyakorlatilag kiüresítsék. Ez olyan precedens lenne, amely hosszú évekre mérgezné meg az uniós együttműködést.

A magyar kormány már jelezte: a terv elfogadhatatlan és jogtipró – de Brüsszel most éppen arra készül, hogy a saját szabályait is semmibe véve erőltesse át azt, amit Magyarország következetesen nem támogat.