Brutális sört főztek az Egyesült Államokban - luxusital vagy inkább fegyver?

A bostoni székhelyű Samuel Adams bemutatta legújabb extrém különlegességét, az Utopias 2025 nevű főzetet. Ez a brutális sör elképesztő, 30 százalékos alkoholtartalommal (ABV) rendelkezik — ilyen erősséggel már inkább koktélokkal és likőrökkel lehet egy lapon említeni – írja a FoxNews.
A gyártó közlése szerint éppen emiatt vált tiltottá többek között Alabama, Georgia, Észak-Karolina, Utah, Oklahoma és további államok területén.
Miért számít brutális sörnek az Utopias 2025?
Az Utopias 2025 teljesen eltér a hagyományos, láger söröktől:
- nem szénsavas,
- rubinfekete árnyalatú,
- hordóban érlelt, több évjárat házasításával készül,
- nem szükséges hűtve tárolni,
- a palack visszazárható.
A főzde szerint a brutális sör inkább tömény italra hasonlít — egy-egy 3–6 cl-es pohárnyi mennyiség bőven elegendő belőle, amit érdemes lassan kortyolgatni.
Ízvilág: karamell, tölgy és füst
A kóstolási jegyzetek alapján az ital komplex és rétegzett élményt nyújt. A brutális sör ízében megjelenik a karamell, a tölgyfa, az aszalt gyümölcs, a finom füstösség, valamint egy enyhe citrusos lecsengés is — egyértelműen nem hétköznapi sörélmény.
Ár és kiszerelés: nem mindennapi luxus
Az Utopias 2025 közel 7,25 deciliteres kerámia palackban kerül forgalomba, nagyjából 90–95 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron, ám a ritkaság miatt a másodpiacon ennek akár a többszöröséért is kínálják.
Egy palack 12–24 adagot tartalmaz, így a brutális sör inkább gyűjtői és különleges alkalmakra szánt tétel.
Miért tiltott több államban a brutális sör?
Az Egyesült Államokban számos állam törvényben maximalizálja a sörök alkoholtartalmát. A brutális sör, vagyis a 30 százalékos ABV-t elérő Utopias 2025 messze túllépi ezeket a határokat, ezért automatikusan tiltólistára került, függetlenül attól, hogy technikailag sörnek számít.
Szakértők figyelmeztetnek: nem játék
Alkoholszakértők szerint a brutális sör egyik legnagyobb veszélye, hogy a fogyasztók sörként kezelik, miközben alkoholtartalma már a tömények szintjén mozog. Gyors fogyasztás esetén jelentősen nő az alkoholmérgezés és a hirtelen lerészegedés kockázata, különösen alacsony alkoholtűrés esetén.
