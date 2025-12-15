Brutális támadás Németország ellen – hatalmas baj a Bundestagban

Hírlevél
1 órája
Internetes zavar keletkezett a Bundestagban hétfőn, éppen akkor, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatást tett a helyszínen. A Bundestag hivatalos közlést egyelőre nem adott ki az incidensről.
Összeomlott az internetes rendszer Németország parlamentjének alsóházában. A Bundestagban éppen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tett látogatást, amikor zavar keletkezett az e-mailes rendszerekben és az internet-hozzáférés terén – írja a Bild

Volodimir Zelenskij ukrán elnököt Julia Klöckner, a Bundestag elnöke fogadja
Volodimir Zelenskij ukrán elnököt Julia Klöckner, a Bundestag elnöke fogadja – Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA

Az incidensről hivatalos tájékoztatást még nem közöltek, egyelőre nem tudni, hogy hackertámadás történt-e, vagy egyszerű meghibásodás. 

Öt órán át tárgyaltak Berlinben a békéről

Pozitívan értékelte a berlini ukrán-amerikai egyeztetések első napját az Egyesült Államok delegációja. A több mint öt órán át tartó béketárgyalások részletei ugyan egyelőre nem kerültek nyilvánosságra, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff szerint „jelentős előrelépés” történt a békefolyamatban.

Zelenszkij döntött, minden megváltozik az ukrán háborúban

A NATO-tagság feladására is hajlandó lenne Ukrajna, ha ezért cserébe az Egyesült Államok és európai partnerei valódi, jogilag kötelező erejű védelmi ígéreteket adnának – erről beszélt Zelenszkij a Reuters szerint december 14-én újságíróknak egy WhatsApp-beszélgetésben.

 

 

