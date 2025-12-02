Turistákkal teli busz zuhant egy 70 méter mély szakadékba

Újabb halálos buszbaleset történt Észak-Indiában. Legalább öt ember meghalt, miután egy turistákat szállító busz szakadékba zuhant hétfőn – írja a Sun.

Halálos buszbaleset történt Észak-Indiában (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 28 utast szállító busz Narendranagar térségben zuhant a 70 méter mély szakadékba.

A mentőcsapatok kiemelték a túlélőket a roncsok közül, de öt ember életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit, egyelőre nem tudni, miért térhetett le a busz az úttestről.

A lángoló buszban rekedtek az utasok, rengetegen szörnyethaltak

Közúti balesetben halt meg legalább 25 ember Indiában. Egy motoros az előtte haladó busznak ütközött, a karambol következtében mindkét jármű kigyulladt. A buszbalesetben legalább 25 ember meghalt, sokakat súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.

40 zarándok halt meg a buszbalesetben

Több mint 40 indiai állampolgár halhatott meg egy zarándokbusz tragikus ütközése után Szaúd-Arábiában november elején. A hatalmas erejű karambol és az azt követő tűzvész percek alatt teljesen megsemmisítette a járművet.