Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

buszbaleset

Turistákkal teli busz zuhant egy 70 méter mély szakadékba

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább öt ember meghalt, miután szakadékba zuhant egy busz Indiában. A túlélőket kórházba szállították, a rendőrség vizsgálja a buszbaleset körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszbalesethalálos buszbalesetIndia

Újabb halálos buszbaleset történt Észak-Indiában. Legalább öt ember meghalt, miután egy turistákat szállító busz szakadékba zuhant hétfőn – írja a Sun

Halálos buszbaleset történt Észak-Indiában. (A kép illusztráció.)
Halálos buszbaleset történt Észak-Indiában (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 28 utast szállító busz Narendranagar térségben zuhant a 70 méter mély szakadékba. 

A mentőcsapatok kiemelték a túlélőket a roncsok közül, de öt ember életét már nem tudták megmenteni. 

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit, egyelőre nem tudni, miért térhetett le a busz az úttestről. 

A lángoló buszban rekedtek az utasok, rengetegen szörnyethaltak

Közúti balesetben halt meg legalább 25 ember Indiában. Egy motoros az előtte haladó busznak ütközött, a karambol következtében mindkét jármű kigyulladt. A buszbalesetben legalább 25 ember meghalt, sokakat súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.

40 zarándok halt meg a buszbalesetben 

Több mint 40 indiai állampolgár halhatott meg egy zarándokbusz tragikus ütközése után Szaúd-Arábiában november elején. A hatalmas erejű karambol és az azt követő tűzvész percek alatt teljesen megsemmisítette a járművet. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!