Félelmetes buszbaleset: 16-an meghaltak a népszerű turisztikai központba tartó járaton

Szörnyű baleset történt Indonéziában: legalább 16 ember életét vesztette, miután egy zsúfolt távolsági busz letért az útról és betonkorlátnak csapódva az oldalára borult Jáva szigetén. A jármű Jakarta felől tartott Yogyakartába, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai központjába.Még nem tudni, hogy a buszbaleset áldozatai milyen állampolgárságúak.
buszbalesethalálos áldozatIndonézia

A buszvezető egy fizetős útszakasz kanyarodó lehajtójánál vesztette el az irányítást a hajnali órákban. A hatóságok szerint az ütközés ereje több utast kirepített, mások pedig a roncsok közé szorultak. A buszbaleset következtében hat ember a helyszínen, további tíz a kórházba szállítás közben vagy az ellátás során halt meg – írja a The Sun

A buszbaleset áldozatai Jáva szigetére tartottak – Fotó: Unsplash
A buszbaleset áldozatai Jáva szigetére tartottak
Fotó: Unsplash

A buszbaleset biztonsági problémákra világít rá

A fedélzeten 34-en utaztak, közülük 18 túlélőt kórházban ápolnak: öten életveszélyes, tizenhárman súlyos állapotban vannak. A mentőegységek mintegy 40 perccel a baleset után érkeztek a helyszínre.

A hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok állampolgárságát. A tragédia újra ráirányítja a figyelmet a délkelet-ázsiai tömegközlekedés biztonsági problémáira.

