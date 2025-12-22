Félelmetes buszbaleset: 16-an meghaltak a népszerű turisztikai központba tartó járaton

A buszvezető egy fizetős útszakasz kanyarodó lehajtójánál vesztette el az irányítást a hajnali órákban. A hatóságok szerint az ütközés ereje több utast kirepített, mások pedig a roncsok közé szorultak. A buszbaleset következtében hat ember a helyszínen, további tíz a kórházba szállítás közben vagy az ellátás során halt meg – írja a The Sun.
A buszbaleset biztonsági problémákra világít rá
A fedélzeten 34-en utaztak, közülük 18 túlélőt kórházban ápolnak: öten életveszélyes, tizenhárman súlyos állapotban vannak. A mentőegységek mintegy 40 perccel a baleset után érkeztek a helyszínre.
A hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok állampolgárságát. A tragédia újra ráirányítja a figyelmet a délkelet-ázsiai tömegközlekedés biztonsági problémáira.
