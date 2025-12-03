Buszbaleset: több gyerek megsérült, amikor az őket szállító jármű teteje leszakadt

A buszbaleset helyszínén készült képek tanúsága szerint a busz beszorult a híd alá, a teteje pedig több méterre hevert mögötte. Tűzoltók, rendőrök és mentősök rohantak a a brit Lancashire megyei Coppullba, ahol a Spendmore Lane-t mindkét irányba lezárták, számolt be a Daily Mail.
A buszbalesetnek nincs halottja
A buszon tartózkodó gyerekeket jelenleg is orvosok vizsgálják, miután többen is megsérültek a brutális ütközés során.
Több gyermek megsérült, de jelenleg úgy tűnik, hogy szerencsére viszonylag enyhék a sérüléseik
– közölte a Lancashire-i rendőrség, amely megerősítette, hogy minden utast sikeresen kimenekítettek a roncsból.
A hatóságok az X-en is figyelmeztették a közlekedőket, hogy a környéken lezárták az utcákat a mentés miatt. Mindenkit óvatosságra intettek, és arra kérték a közlekedőket, hogy keressenek alternatív útvonalat, és hosszabb utazási idővel számoljanak.
Hogyan történhetett meg ez?
Egyelőre még nem tudni, miért nem vette észre a sofőr a híd alacsony magasságát jelző táblákat. A vizsgálatok jelenleg is folynak, a beszorult buszt a tűzoltók kiérkezése után tudták csak kiszabadítani. A helyiek szerint a híd köztudottan alacsony, és már többször volt kisebb fennakadás miatta, de ilyen súlyos balesetre hosszú évek óta nem volt példa. A rendőrség későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.
