Turista vesztette életét egy búvárbalesetben - pánikrohamot kapott

Ausztrál turista vesztette életét egy búvárbaleset következtében az indonéziai Bali szigetén kedden – írja a Daily Mail.

A búvárbaleset a Segara Beach közelében történt, a parttól mintegy 150 méterre - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A 40 éves férfi a kelet-balin található Tulamben térségében merült, a Segara Beach partjaitól mintegy 150 méterre, amikor a víz alatt rosszul lett. Szemtanúk szerint körülbelül 15 méteres mélységben pánikba esett, levette a légzőautomatáját, majd a felszín felé indult.

Egy vele együtt merülő dél-afrikai búvár követte, és a felszínre érve segítségért kiáltott. A jelzést meghallotta egy közeli csónakban tartózkodó helyi halász, aki szerint a férfi teste mozdulatlanul lebegett a vízen. A két férfi kiemelte az eszméletlen búvárt a csónakba, majd a partra szállították, ahol értesítették a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni.

