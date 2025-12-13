Fontos pert nyertek a kínai autógyárak

Hírlevél
Jelentős bírósági győzelmet aratott Kína három vezető autógyártója. A BYD, a Great Wall Motor és az XPeng pert nyert olyan online tartalomkészítőkkel szemben, akik valótlan és sértő állításokkal próbálták lejáratni a vállalatokat. Az ítéletek nyilvános bocsánatkérést és több milliós kártérítést írnak elő.
A Szegeden gyárat építő BYD, és két másik kínai autógyártó, a Great Wall Motor és az XPeng komoly sikert ért el a bíróságon.

The BYD Atto vehicle is on display during the Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 at the Indonesia Convention Exhibition in Tangerang, Banten, Indonesia, on July 24, 2025. As one of the largest automotive exhibitions in Southeast Asia, this year's GIIAS showcases 60 global vehicle brands from Europe, Japan, Korea, China, the United States, and Vietnam. The lineup includes 40 passenger vehicle brands, four commercial vehicle brands, 17 motorcycle brands, and four bodywork manufacturers. The theme of GIIAS 2025, ''Empowering the Future,'' reflects the industry's transition from conventional automobiles to the era of electrification and digitalization. (Photo by Agoes Rudianto/NurPhoto) (Photo by Agoes Rudianto / NurPhoto via AFP)
A BYD kapja a legnagyobb kártérítést
Fotó: AGOES RUDIANTO / NurPhoto

A hatóságok megállapították, hogy több népszerű közösségimédia-fiók manipulált videókkal és megalapozatlan vádakkal terjesztett félrevezető információkat a kínai autógyártókról. A BYD esetében egy tartalomkészítő éveken át olyan videókat tett közzé, amelyek azt sugallták, hogy a márka autói spontán módon kigyulladnak – írja a CNC.

Milliókat kap a BYD

A most meghozott másodfokú ítélet szerint ez súlyosan sértette a vállalat jó hírnevét, ezért a bíróság tartalomtörlést, nyilvános bocsánatkérést és 2 millió jüan (93 millió forint) kártérítést rendelt el. A Great Wall Motor és az XPeng hasonló ügyekben nyert pert: a rágalmazó videók eltávolítása mellett 200 ezer (9,3 millió Ft), illetve 100 ezer jüan (4,6 millió Ft) kártérítést ítéltek meg számukra. Az XPeng ügyében egyes állításokról – például akkumulátorhibákról és garanciális visszautasításokról – a bíróság egyértelműen kimondta, hogy hamisak voltak. 

Az ítéletek illeszkednek a kínai hatóságok szélesebb fellépésébe, amely az online álhírek, rosszhiszemű rágalmazás és manipulált tartalmak visszaszorítását célozza. 

A döntések egyértelmű jelzést küldenek a digitális tér szereplőinek: a kritika megengedett, a tudatos félrevezetés azonban komoly jogi következményekkel jár.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy késik a BYD szegedi gyárának megnyitása.

 

