Fontos pert nyertek a kínai autógyárak

A Szegeden gyárat építő BYD, és két másik kínai autógyártó, a Great Wall Motor és az XPeng komoly sikert ért el a bíróságon.

A BYD kapja a legnagyobb kártérítést

Fotó: AGOES RUDIANTO / NurPhoto

A hatóságok megállapították, hogy több népszerű közösségimédia-fiók manipulált videókkal és megalapozatlan vádakkal terjesztett félrevezető információkat a kínai autógyártókról. A BYD esetében egy tartalomkészítő éveken át olyan videókat tett közzé, amelyek azt sugallták, hogy a márka autói spontán módon kigyulladnak – írja a CNC.

Milliókat kap a BYD

A most meghozott másodfokú ítélet szerint ez súlyosan sértette a vállalat jó hírnevét, ezért a bíróság tartalomtörlést, nyilvános bocsánatkérést és 2 millió jüan (93 millió forint) kártérítést rendelt el. A Great Wall Motor és az XPeng hasonló ügyekben nyert pert: a rágalmazó videók eltávolítása mellett 200 ezer (9,3 millió Ft), illetve 100 ezer jüan (4,6 millió Ft) kártérítést ítéltek meg számukra. Az XPeng ügyében egyes állításokról – például akkumulátorhibákról és garanciális visszautasításokról – a bíróság egyértelműen kimondta, hogy hamisak voltak.

Az ítéletek illeszkednek a kínai hatóságok szélesebb fellépésébe, amely az online álhírek, rosszhiszemű rágalmazás és manipulált tartalmak visszaszorítását célozza.

A döntések egyértelmű jelzést küldenek a digitális tér szereplőinek: a kritika megengedett, a tudatos félrevezetés azonban komoly jogi következményekkel jár.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy késik a BYD szegedi gyárának megnyitása.