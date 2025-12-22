Meghalt Chris Rea, a brit rockénekes, a „Driving Home for Christmas” és számos más sláger előadója. A hírt a családja közölte: a 74 éves zenész december 22-én, hétfőn hunyt el kórházban rövid betegség után, családja körében - írja a BBC.

Chris Rea - Fotó: ARIFOTO UG / DPA

Mély szomorúsággal jelentjük be szeretett Chrisünk halálát. Ma kórházban, békésen hunyt el rövid betegség után, családja körében

– olvasható a közleményben, melyet felesége és két gyermeke nevében adtak ki. Rea az évek során több egészségügyi problémával küzdött:

2001-ben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, és eltávolították a hasnyálmirigyét, 2016-ban pedig stroke-ot szenvedett.

Chris Rea élete

A Middlesbrough-ban született Rea a hetvenes-nyolcvanas években vált ismertté, olyan slágerekkel, mint a Grammy-jelölt „Fool (If You Think It's Over)”, a „Let’s Dance” vagy a „The Road To Hell”. Első albuma, a Whatever Happened to Benny Santini? 1978-ban jelent meg, a lemezkiadó által javasolt színpadi név utalásával.

Bár a kezdeti időkben nem aratott azonnali sikert, a nyolcadik albuma, az On the Beach hozta meg számára a nagy áttörést. Az 1989-es The Road To Hell és az 1991-es Auberge albumaival a brit listák élére került. Legismertebb dala, a „Driving Home for Christmas” 1986-ban jelent meg, idén pedig az M&S karácsonyi reklámjában is hallható volt.

Chris Rea munkássága örökre beírta nevét a brit rocktörténelembe, és számos generáció számára vált a karácsonyi ünnepek elengedhetetlen részévé.

Chris Reával az Origo 2017-ben készített interjút.