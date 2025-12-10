Christina Aguilera szexibb mint valaha – az orvosoknak köszönheti bomba formáját?

Christina Aguilera a The Jennifer Hudson Showban tűnt fel, ahol a stáb ujjongva fogadta, miközben táncolva vonult be a stúdióba, pontosan úgy, ahogy annak idején a Lady Marmalade ikonikus klipjében. Az énekesnő egy fehér miniruhát viselt piros mintával és áttetsző részletekkel, amelyhez combmagasságig érő piros csizmát választott. Mozgása, kisugárzása és stílusa egyértelműen a 2001-es korszakát idézte, írja a Daily Mail.

Christina Aguilera 44 évesen jobban fest, mint valaha

Fotó: Jordan Pettitt / Northfoto

A rajongók nem tudtak betelni Christina Aguilera látványával

Az Instagramra feltöltött videó alatt záporoztak a kommentek: „Öregszik ő egyáltalán?”, „Visszafelé jár nála az idő!”, „Úgy néz ki, mint a '90-es évek Christinája!”, „Soha nem nézett ki ilyen jól!”

Ám az énekesnőt nem különösebben hatották meg a bókok, egyszerűen csak így reagált a hozzászólásokra:

A te felelősséged, hogy elfogadd magad. Az, hogy mások mit gondolnak rólam, nem az én dolgom.”

Csoda vagy orvosi beavatkozás?

A látványos átalakulás azonban nem maradt magyarázat nélkül. Több esztétikai szakember szerint Aguilera külseje nem kizárólag genetika és életmód kérdése. A londoni Dr. Jonny Betteridge szerint az énekesnő drámai fogyását Ozempic vagy hasonló injekció segíthette, korábban feloldhatta az arcában lévő töltőanyagokat, majd plasztikai beavatkozásokon eshetett át.

Christina Aguilera, 44, shocks fans with her age-defying appearance as she gives a nod to her Lady Marmalade video on The Jennifer Hudson Show https://t.co/96SN5iQsPu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 10, 2025

Egy TikTok-videóban a doktor a 2022-es „párnás arcú” Christinát hasonlította össze a mostani megjelenésével, és azt állította, hogy arcplasztika, szemhéjkorrekció, fogászati esztétikai kezelés és endoszkópos facelift is történhetett az énekesnőnél.

A találgatások már májusban elindultak, amikor Aguilera mintegy 20-25 kilót fogyott, és azonnal felröppentek az Ozempic-pletykák. Az énekesnő később a Glamour magazinnak beszélt arról, mennyire megszenvedte a testsúlyával kapcsolatos kritikákat:

Tinédzserként sovány voltam, aztán elkezdtem teltebbé válni, ami miatt rengeteg bántást kaptam. Aztán húztam egy vonalat. Most már vagyok annyira érett, hogy egyszerűen nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam.”

Christina Aguilera keblei nagyobbat szólnak, mint bármelyik refrénje – mutatjuk a képeket

A popdíva már rég nem a kislányos hangjáról ismert – sokkal inkább arról a testől, ami egyre inkább úgy néz ki, mintha direkt férfiak fantáziáihoz öntötték volna. Christina Aguilera a csábítás nagymestere, írtuk novemberben az Origón.