Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes fordulat! Zelenszkij bejelentése sokkolta a világot

Ezt látnia kell!

Már látni, fehér lesz-e a karácsonyunk

Christina Aguilera

Christina Aguilera szexibb mint valaha – az orvosoknak köszönheti bomba formáját?

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai énekesnő 44 évesen olyan külsővel jelent meg egy talkshow-ban, amire senki sem volt felkészülve. A rajongók szó szerint nem hittek a szemüknek – sokak szerint Christina Aguilera fiatalabbnak tűnik, mint húsz évvel ezelőtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Christina AguilerabántásplasztikadícséretfogyásOzempic

Christina Aguilera a The Jennifer Hudson Showban tűnt fel, ahol a stáb ujjongva fogadta, miközben táncolva vonult be a stúdióba, pontosan úgy, ahogy annak idején a Lady Marmalade ikonikus klipjében. Az énekesnő egy fehér miniruhát viselt piros mintával és áttetsző részletekkel, amelyhez combmagasságig érő piros csizmát választott. Mozgása, kisugárzása és stílusa egyértelműen a 2001-es korszakát idézte, írja a Daily Mail.

Christina Aguilera
Christina Aguilera 44 évesen jobban fest, mint valaha
Fotó: Jordan Pettitt / Northfoto

A rajongók nem tudtak betelni Christina Aguilera látványával

Az Instagramra feltöltött videó alatt záporoztak a kommentek: „Öregszik ő egyáltalán?”, „Visszafelé jár nála az idő!”, „Úgy néz ki, mint a '90-es évek Christinája!”, „Soha nem nézett ki ilyen jól!”

Ám az énekesnőt nem különösebben hatották meg a bókok, egyszerűen csak így reagált a hozzászólásokra:

A te felelősséged, hogy elfogadd magad. Az, hogy mások mit gondolnak rólam, nem az én dolgom.”

Csoda vagy orvosi beavatkozás?

A látványos átalakulás azonban nem maradt magyarázat nélkül. Több esztétikai szakember szerint Aguilera külseje nem kizárólag genetika és életmód kérdése. A londoni Dr. Jonny Betteridge szerint az énekesnő drámai fogyását Ozempic vagy hasonló injekció segíthette, korábban feloldhatta az arcában lévő töltőanyagokat, majd plasztikai beavatkozásokon eshetett át.

Egy TikTok-videóban a doktor a 2022-es „párnás arcú” Christinát hasonlította össze a mostani megjelenésével, és azt állította, hogy arcplasztika, szemhéjkorrekció, fogászati esztétikai kezelés és endoszkópos facelift is történhetett az énekesnőnél.

A találgatások már májusban elindultak, amikor Aguilera mintegy 20-25 kilót fogyott, és azonnal felröppentek az Ozempic-pletykák. Az énekesnő később a Glamour magazinnak beszélt arról, mennyire megszenvedte a testsúlyával kapcsolatos kritikákat:

Tinédzserként sovány voltam, aztán elkezdtem teltebbé válni, ami miatt rengeteg bántást kaptam. Aztán húztam egy vonalat. Most már vagyok annyira érett, hogy egyszerűen nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam.”

Christina Aguilera keblei nagyobbat szólnak, mint bármelyik refrénje – mutatjuk a képeket

A popdíva már rég nem a kislányos hangjáról ismert – sokkal inkább arról a testől, ami egyre inkább úgy néz ki, mintha direkt férfiak fantáziáihoz öntötték volna. Christina Aguilera a csábítás nagymestere, írtuk novemberben az Origón.

Melltartó nélkül is megmutatta magát a csontsoványra fogyott Christina Aguilera

Nem érdekli, hogy sokan támadják hatalmas fogyása miatt, ő folyamatosan mutogatja magát. Christina Aguilera szemmel láthatólag egyre jobban érzi magát a bőrében, pedig szinte már felismerhetetlen a legújabb fotóin, számoltunk be róla tavaly nyáron az Origón.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!