Christina Aguilera szexibb mint valaha – az orvosoknak köszönheti bomba formáját?

Christina Aguilera a The Jennifer Hudson Showban tűnt fel, ahol a stáb ujjongva fogadta, miközben táncolva vonult be a stúdióba, pontosan úgy, ahogy annak idején a Lady Marmalade ikonikus klipjében. Az énekesnő egy fehér miniruhát viselt piros mintával és áttetsző részletekkel, amelyhez combmagasságig érő piros csizmát választott. Mozgása, kisugárzása és stílusa egyértelműen a 2001-es korszakát idézte, írja a Daily Mail.
A rajongók nem tudtak betelni Christina Aguilera látványával
Az Instagramra feltöltött videó alatt záporoztak a kommentek: „Öregszik ő egyáltalán?”, „Visszafelé jár nála az idő!”, „Úgy néz ki, mint a '90-es évek Christinája!”, „Soha nem nézett ki ilyen jól!”
Ám az énekesnőt nem különösebben hatották meg a bókok, egyszerűen csak így reagált a hozzászólásokra:
A te felelősséged, hogy elfogadd magad. Az, hogy mások mit gondolnak rólam, nem az én dolgom.”
Csoda vagy orvosi beavatkozás?
A látványos átalakulás azonban nem maradt magyarázat nélkül. Több esztétikai szakember szerint Aguilera külseje nem kizárólag genetika és életmód kérdése. A londoni Dr. Jonny Betteridge szerint az énekesnő drámai fogyását Ozempic vagy hasonló injekció segíthette, korábban feloldhatta az arcában lévő töltőanyagokat, majd plasztikai beavatkozásokon eshetett át.
Egy TikTok-videóban a doktor a 2022-es „párnás arcú” Christinát hasonlította össze a mostani megjelenésével, és azt állította, hogy arcplasztika, szemhéjkorrekció, fogászati esztétikai kezelés és endoszkópos facelift is történhetett az énekesnőnél.
A találgatások már májusban elindultak, amikor Aguilera mintegy 20-25 kilót fogyott, és azonnal felröppentek az Ozempic-pletykák. Az énekesnő később a Glamour magazinnak beszélt arról, mennyire megszenvedte a testsúlyával kapcsolatos kritikákat:
Tinédzserként sovány voltam, aztán elkezdtem teltebbé válni, ami miatt rengeteg bántást kaptam. Aztán húztam egy vonalat. Most már vagyok annyira érett, hogy egyszerűen nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam.”
