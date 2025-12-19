Először szólalt meg a csókkamerával lebukott vezető

A Coldplay koncertjei mindig emlékezetesek, ám a júliusi Foxborough-i show-n készült videó több ember életét is drámaian megváltoztatta. Kristin Cabot HR-vezető most először beszélt arról, milyen következményekkel járt számára a csókkamera által rögzített kínos pillanat – számol be a BBC.

A Coldplay-koncert csókkamerás botránya körbejárta az internetet

Fotó: TMZ

Hogyan változtatta meg Cabot életét a Coldplay-koncert csókkamerás balhéja?

A videó villámgyorsan milliós nézettséget ért el, de Cabot számára a pillanat nem vicces emlék, hanem hónapokig tartó zaklatás kezdete volt. Gyermekei szégyellték anyjukat, a család pedig fokozatosan kerülni kezdte a nyilvános helyeket és a közösségi eseményeket. Cabot elmondása szerint naponta fenyegető üzeneteket kapott, egyesek még azt is írták, hogy tudják, hol vásárol.

A HR vezető kiemelte, hogy a zaklatás főként nőktől érkezett, és sok esetben a legkegyetlenebb kritikák személyesen érték.

A botrány miatt feladta karrierjét, de most fokozatosan próbál visszatérni a mindennapokba: terapeutákat talált gyerekeinek, újra teniszezik, és igyekszik feldolgozni a történteket.

Cabot azt is elmondta, hogy rövid ideig kapcsolatban maradt Andy Bryonnal (a férfival, akivel lebukott) , válságkezelési tanácsokat cseréltek, de végül úgy döntöttek, hogy a további kommunikáció csak megnehezítené a gyógyulást. A HR-vezető hangsúlyozta, hogy minden felelősséget vállalt a történtekért, és bár a botrány miatt fel kellett adnia korábbi karrierjét, most azon dolgozik, hogy újra talpra álljon, és a gyerekei számára is visszaállítsa a biztonságos hétköznapokat.

Új fejlemények láttak napvilágot a Coldplay csókkamerás botrányában – elképesztő, ami kiderült

A legfrissebb hírek szerint a Coldplay csókkamerás botránya nem az, aminek elsőre látszott. Egy bennfentes forrás szerint Cabot éppen válófélben volt, amikor elment a koncertre, és semmilyen titkos kapcsolata nem volt Byronnal.

Újabb fordulat a Coldplay-koncerten lebukó lúzer férj történetében

Már hamis bűnbánó nyilatkozat is van a neten a csalfa férjtől, aki egy amerikai koncerten bukott le. Andy Byron élete megváltozott a Coldplay Massachusetts-i előadása után.