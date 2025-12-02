Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

A hatóságok kedden házkutatást végeztek az EU brüsszeli diplomáciai szolgálatánál (EEAS), valamint a College of Europe több épületében Bruges-ben. Az ügy célpontja egy kilenc hónapos képzési program odaítélése volt, amelyet az EU diplomáciai szolgálata jövőbeli európai diplomaták számára hirdetett meg, és amelynél felmerült a részrehajlás és tisztességtelen verseny gyanúja – írja a belga Le Soir.

College of Europe csalási gyanú: Federica Mogherini rendőri őrizetben - BELGA/AFP

Az Európai Ügyészség (EPPO) feladata az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások, korrupció, pénzmosás és határokon átnyúló áfa-csalások vizsgálata, valamint a jogsértők felelősségre vonása. A hatóság különösen vizsgálja, hogy a College of Europe vagy képviselői előzetesen értesültek-e a kiválasztási kritériumokról a program pályázati folyamatában.

Az ügy vezetői és a jogi lépések

A nyomozást a nyugat-flandriai vizsgáló bíró vezeti, a belga szövetségi rendőrség hajtotta végre a házkutatásokat. Az EPPO a rendőri művelet előtt kérte több gyanúsított mentelmi jogának felfüggesztését, amelyet engedélyeztek. Az érintett intézkedések a korábbi mandátumok idejére, Kaja Kallas hivatalba lépése előtti időszakra vonatkoznak, és céljuk az EU alapokkal való esetleges visszaélések feltárása.

Az ügy komoly nemzetközi figyelmet keltett, mivel a College of Europe jelentős szerepet játszik az európai közszolgálati vezetők képzésében, és Mogherini korábbi pozíciója az Európai Bizottság alelnökeként további súlyt ad a vizsgálatnak.