Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Drámai fejlemény Brüsszelben és Bruges-ben: a College of Europe rektorát, Federica Mogherinit, rendőri őrizetbe vették, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított EU-alapokkal kapcsolatos lehetséges csalás miatt. A hatóságok kedden három embert tartóztattak le, köztük az intézmény egyik vezetőjét és az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) korábbi főtitkárát, az olasz diplomata Stefano Sanninót. A gyanú szerint a vizsgált ügy 2021–2022-re nyúlik vissza, és a feltételezett szabálysértések között szerepelhet a közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség, valamint a szakmai titoktartás megsértése.
A hatóságok kedden házkutatást végeztek az EU brüsszeli diplomáciai szolgálatánál (EEAS), valamint a College of Europe több épületében Bruges-ben. Az ügy célpontja egy kilenc hónapos képzési program odaítélése volt, amelyet az EU diplomáciai szolgálata jövőbeli európai diplomaták számára hirdetett meg, és amelynél felmerült a részrehajlás és tisztességtelen verseny gyanúja – írja a belga Le Soir.

College of Europe csalási gyanú: Federica Mogherini rendőri őrizetben
College of Europe csalási gyanú: Federica Mogherini rendőri őrizetben - BELGA/AFP

Az Európai Ügyészség (EPPO) feladata az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások, korrupció, pénzmosás és határokon átnyúló áfa-csalások vizsgálata, valamint a jogsértők felelősségre vonása. A hatóság különösen vizsgálja, hogy a College of Europe vagy képviselői előzetesen értesültek-e a kiválasztási kritériumokról a program pályázati folyamatában.

Az ügy vezetői és a jogi lépések

A nyomozást a nyugat-flandriai vizsgáló bíró vezeti, a belga szövetségi rendőrség hajtotta végre a házkutatásokat. Az EPPO a rendőri művelet előtt kérte több gyanúsított mentelmi jogának felfüggesztését, amelyet engedélyeztek. Az érintett intézkedések a korábbi mandátumok idejére, Kaja Kallas hivatalba lépése előtti időszakra vonatkoznak, és céljuk az EU alapokkal való esetleges visszaélések feltárása.

Az ügy komoly nemzetközi figyelmet keltett, mivel a College of Europe jelentős szerepet játszik az európai közszolgálati vezetők képzésében, és Mogherini korábbi pozíciója az Európai Bizottság alelnökeként további súlyt ad a vizsgálatnak.

 

