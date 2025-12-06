Hírlevél
Covid-19

Aki átesett a Covidon, annak sürgősen fel kell keresnie egy szemészt

19 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy friss kutatás arra utal, hogy a korábbi koronavírus-fertőzés hosszú távon is hatással lehet a szem egészségére. A Covid nemcsak a légutakat érintheti, hanem a szervezet más, érzékeny területeire is eljuthat.
A vizsgálatot vezető amerikai szemészeti kutatók azt találták, hogy a kórokozó képes áttörni azokat a természetes gátakat, amelyek normális esetben megóvják a szemet a fertőzésektől. A Covid jelenlétét a kísérleti állatok retináján már néhány órával a belégzés után kimutatták írja a Focus.

Covid
A Covid fertőzés után a szem is károsodhat.
Lehetséges veszélyt jelenthet a szemre a Covid?

A kutatás során genetikailag módosított egereket fertőztek meg, amelyek sejtjei különösen fogékonyak voltak a vírus kötődésére. A tudósok meglepődve tapasztalták, hogy a kórokozó képes volt átjutni a vér–retina gátként ismert védelmi rendszeren. Ez a folyamat gyulladásos reakciókat indíthat el, amelyek szélsőséges esetben látásromláshoz is vezethetnek. Korábban úgy vélték, hogy szemkárosodás főként akkor alakulhat ki, ha a vírus közvetlenül a szemfelszínt éri, ám a mostani eredmények más mechanizmust is valószínűsítenek.
A kutatók szerint ezért 

azoknak is ajánlott szemészhez fordulni, akiknek a fertőzés tünetmentesen zajlott le.

Mivel az esetleges károsodások akár hónapokkal vagy évekkel később is jelentkezhetnek, a megelőző vizsgálat különösen fontos lehet. Bár az eredmények állatkísérletekből származnak, a kutatók úgy vélik, hogy érdemes odafigyelni arra, milyen hosszú távú hatásai lehetnek a koronavírusnak az emberi szemre.

Szerteágazó tünetek 

A poszt- és long-Covid panaszok rendkívül sok embert érintenek, akik enyhébb vagy súlyosabb lefolyással átestek a koronavírus fertőzésen. Ezen panaszok annyira szerteágazóak lehetnek, hogy kezelésük sokszor számos szakterület együttműködését igényli.

Reménykeltő felfedezés

A kutatók új magyarázatot találtak a koronavírus-fertőzés után is megmaradó, hosszan elhúzódó panaszokra. A felfedezés reményt adhat azoknak, akik régóta szenvednek agyködtől, fáradékonyságtól és tartós rosszulléttől.

 

