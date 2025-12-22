Elszabadult a pokol egy bécsi plázában: hét rendőr sérült meg egy családi balhé miatt

Elszabadult az erőszak vasárnap este egy bécsi bevásárlóközpontban. Egy ártalmatlannak induló családi vita végül tömeges rendőri intézkedésbe torkollott, amelynek során több rendőr és egy biztonsági őr is megsérült - írja a Krone.

Több rendőr is megszabadult a családi vita miatt - Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

A Brigittenau kerületben található bevásárlóközpontban két nő hangos szóváltására figyelt fel az egyik biztonsági alkalmazott.

Amikor megpróbálta szétválasztani a veszekedő feleket, az egyik nő rátámadt, és megütötte az őrt. A helyzet gyorsan elfajult, ezért több rendőri egységet is a helyszínre riasztottak.

A rendőrök kiérkezése után egy erősen ittas, 44 éves litván férfi azt állította, hogy mindössze családi nézeteltérésről van szó felesége és annak nővére között. A feszültség azonban ekkor sem csillapodott: a 39 éves nő hirtelen az egyik rendőr ellen fordult, és megpróbálta arcon ütni. A nőt ezt követően előállították.

A férj ekkor elvesztette az önuralmát, agresszívan viselkedett, ezért őt is őrizetbe vették.

A balhéba a nővér is bekapcsolódott: a gyanú szerint egy rendőrnőt megharapott a lábán. Heves ellenállás ellenére végül őt is elfogták.

Az incidens során összesen hét rendőr és egy biztonsági alkalmazott sérült meg, ám mindannyian folytatni tudták szolgálatukat. A hatóságok mindhárom támadót őrizetben tartják, az ügy körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

