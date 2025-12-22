Hírlevél
Elszabadult a pokol egy bécsi plázában: hét rendőr sérült meg egy családi balhé miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Durva jelenetek zajlottak le vasárnap este egy bécsi bevásárlóközpontban. Egy családi vita rendőri intézkedésbe, majd tömeges erőszakba torkollott: hét rendőr és egy biztonsági őr is megsérült.
plázacsaládi veszekedésBécs

Elszabadult az erőszak vasárnap este egy bécsi bevásárlóközpontban. Egy ártalmatlannak induló családi vita végül tömeges rendőri intézkedésbe torkollott, amelynek során több rendőr és egy biztonsági őr is megsérült - írja a Krone.

családi vita, Police officers secure the area near the crime scene where a armed man shot a man dead and seriously injured a woman in Traiskirchen, south of Vienna, on July 13, 2025. An armed man shot a man dead and seriously injured a woman on the street in Austria on July 13, 2025. The Austrian news agency APA reported, citing the police, that the perpetrator initially fled in a car and then committed suicide. The crime took place in Traiskirchen. The background and motive for the crimeare still in subject of investigation. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT
Több rendőr is megszabadult a családi vita miatt - Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

A Brigittenau kerületben található bevásárlóközpontban két nő hangos szóváltására figyelt fel az egyik biztonsági alkalmazott. 

Amikor megpróbálta szétválasztani a veszekedő feleket, az egyik nő rátámadt, és megütötte az őrt. A helyzet gyorsan elfajult, ezért több rendőri egységet is a helyszínre riasztottak.

A rendőrök kiérkezése után egy erősen ittas, 44 éves litván férfi azt állította, hogy mindössze családi nézeteltérésről van szó felesége és annak nővére között. A feszültség azonban ekkor sem csillapodott: a 39 éves nő hirtelen az egyik rendőr ellen fordult, és megpróbálta arcon ütni. A nőt ezt követően előállították.

A férj ekkor elvesztette az önuralmát, agresszívan viselkedett, ezért őt is őrizetbe vették. 

A balhéba a nővér is bekapcsolódott: a gyanú szerint egy rendőrnőt megharapott a lábán. Heves ellenállás ellenére végül őt is elfogták.

Az incidens során összesen hét rendőr és egy biztonsági alkalmazott sérült meg, ám mindannyian folytatni tudták szolgálatukat. A hatóságok mindhárom támadót őrizetben tartják, az ügy körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Nem csak a családi vita miatt van baj Bécsben

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint alapjaiban rendeződik át Ausztria fővárosának politikai térképe. A szuverenista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) megállíthatatlannak tűnik, miközben a Christian Stocker kancellár fémjelezte Osztrák Néppárt (ÖVP) soha nem látott mélységekbe zuhan Bécsben. A számok tükrében kijelenthető: a választók elfordultak a fősodratú jobbközéptől, és határozottan a patrióta alternatíva felé fordultak - írja az Origo.

