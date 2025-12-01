Filmbe illő csalással fosztott ki egy ausztrál kaszinót egy kazah házaspár

A rendőrség szerint a 36 éves Dilnoza Israilova és férje, a 44 éves Alisherykhoja Israilov a lehető legszürreálisabb csalással próbálták kijátszani a rendszert: egy Mickey egeres pólóba rejtett minikamerával és titkos fülhallgatókkal vadászták a nyerő pillanatokat a Sydney központjában található, luxus Crown kaszinóban, számolt be az esetről a bbc.com.

A kazah pár csalással nyert egy csomó pénzt az ausztrál kaszinóban (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash / Michał Parzuchowski / Unsplash / Michał Parzuchowski

Csalás: a személyzet vette észre a kémcuccot

A személyzetnek feltűnt, hogy a nő pólóján egy apró, szinte észrevehetetlen kamera villan. Innentől gyorsan felpörögtek az események: a biztonságiak riasztották a rendőröket, akik mágneses szondákat és egy telefonra szerelhető tükörtoldalékot találtak a párnál, amelyet állítólag játékok manipulálására használtak.

A hatóságok szerint a kamera élőben közvetítette a kártyaasztal képét a pár mobiltelefonjára, miközben a fülhallgatóikon keresztül külső segítség adta meg nekik, mikor kell megtenni a tétet.

Hónapokon át kaszáltak – aztán óriásit buktak

A pár októberben érkezett Sydneybe, és aznap kértek kaszinó-tagságot is. A következő hetekben többször visszatértek, és addig halmozták a nyereményeket, míg a kaszinó gyanút nem fogott. A lebukás után a rendőrök a szállásukon további felszereléseket, nagy értékű ékszereket és 2000 eurót (762 ezer forintot) is találtak.

Mindkettejüket csalásért és jogtalan anyagi előny szerzéséért tartóztatták le, a bíróság pedig nem engedte őket szabadlábra.

A hírek szerint Israilova februárban, míg férje még idén, december 11-én áll újra bíróság elé. A rendőrség közölte: nem keresnek más gyanúsítottat – vagyis úgy tűnik, a pár egymaga hajtotta végre a hollywoodi filmeket idéző akciót.

