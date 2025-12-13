Nagy a baj! Megsérült a csernobili atomerőmű szarkofágja

A csernobili atomerőműben leállították a leszerelési munkák egy részét, miután megsérült az erőművet borító szarkofág – erről Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója beszélt. A döntés közvetlenül érinti a súlyosan károsodott reaktorblokk további bontását.

Csernobili atomerőmű: leálltak a munkák a szarkofág sérülése miatt

Fotó: SERGEY SUPINSKI / AFP

Grossi közölte, a szakemberek jelenleg részletesen vizsgálják a szarkofág sérülésének következményeit, különös tekintettel arra, hogy a burkolat továbbra is képes-e ellátni védelmi funkcióját. Hangsúlyozta: amíg nem garantálható a teljes biztonság, addig nem lehet kockázatmentesen kezelni a megolvadt reaktormag maradványait és a sugárzás szempontjából veszélyes törmeléket.

Dróntámadás okozhatta a problémát

A NAÜ korábban arról számolt be, hogy a csernobili atomerőmű új szarkofágja februárban elvesztette legfontosabb biztonsági funkcióit egy dróntámadás következtében. Az interneten megjelent felvételek szerint a drón robbanása mintegy hat méter átmérőjű lyukat ütött a tetőszerkezeten.

A nemzetközi szakértők a helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy az épület tartószerkezete nem sérült meg, és a sugárzási értékek továbbra is a normál tartományban maradtak. Ennek ellenére a szarkofág védelmi képességének gyengülése miatt a leszerelés egy részét ideiglenesen felfüggesztették.

Korábban áramkimaradás is történt a létesítményben, ami tovább növelte az aggodalmakat a csernobili atomerőmű biztonságával kapcsolatban - írja a Gazeta.ru.