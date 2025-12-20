Csípőfájdalom? Ezekkel a tünetekkel azonnal forduljon orvoshoz!

A csípőfájdalom nem csak az idősek problémája: fiatalok és középkorúak is érintettek lehetnek. Sokszor váratlanul jelentkezik, és könnyen megijeszheti az embert, amikor a hétköznapi mozgás is nehézkessé válik. Mielőtt azonban azonnal a műtétre gondolnánk, érdemes feltárni a fájdalom valódi okát, és megismerni a kezelési lehetőségeket – számol be az Independent.

A csípőfájdalom fiatalokat és középkorúakat is érinthet – Fotó: Unsplash

Mik a csípőfájdalom leggyakoribb okai?

Fiatal férfiaknál a femoroacetabularis impingement szindróma (vagy csípőütközési szindróma) a leggyakoribb csípőfájdalom-ok, különösen sportolóknál, akik gyors irányváltásra kényszerülnek. Ilyenkor a csípőfej vagy az ízületi árok nagyobb a normálisnál, ami fájdalmat okozhat az elülső vagy oldalsó csípőben.

Fiatal nőknél a csípőízületi diszplázia a jellemző probléma: a csípőárok nem fedi teljesen a csípőfejet, ami túlzott mozgékonyságot és fájdalmat eredményezhet.

A túl mozgékony csípővel rendelkezőknek ezért erős izomzatra van szükségük a stabilitás fenntartásához.

Középkorúaknál és idősebbeknél a leggyakoribb ok az osteoarthritis és a gluteális tendinopathia. Az osteoarthritis merevséget okoz, megnehezítve a hajlást; a gluteális tendinopathia a csípő oldalán jelentkező fájdalmat okoz, ami a lépcsőzést, az oldalon fekvést vagy az egy lábon állást nehezítheti meg.

Hogyan kezelhető a csípőfájdalom?

A csípőfájdalom kezeléséhez gyakran nincs szükség műtétre. Az első lépés mindig a pontos diagnózis: orvosi vizsgálat, röntgen vagy MRI segíthet feltárni a probléma okát. A fájdalom enyhítésére számos módszer létezik:

gyógytorna és izomerősítő gyakorlatok a csípő stabilizálására,

a tünetek kezelése és a mindennapi tevékenységekhez való alkalmazkodás,

edzésmód módosítása, sporttevékenység helyes kivitelezése.

Műtétre csak akkor kerül sor, ha a rehabilitációs program ellenére sem javul a csípő állapota. Fontos, hogy mindig aktívak maradjunk, és ne feledkezzünk meg a farizmok erősítéséről, hiszen ezek kulcsfontosságúak a csípő egészségének megőrzésében.

Milliókat érint az ízületi porckopás: a Bundesliga-orvos elárulja, hogyan léphet fel időben ellene

Az ízületi porckopás (artrózis) a leggyakoribb ízületi megbetegedés – főként a térd és a csípő érintett. De aki időben megelőző lépéseket tesz és célzottan ellene dolgozik, enyhítheti a fájdalmat és hosszú ideig jó állapotban tarthatja ízületeit.