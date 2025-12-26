Csoda a misén? A hívek szerint Szűz Mária arca jelent meg az oltárnál

Az eset a St Thomas More Catholic Church falai között történt, a Guadalupei Szűzanya ünnepén, december 12-én. A csoda a mise közben bontakozott ki, amikor a szobrot tartó emelvényre terített textília különös módon meggyűrődött, és a hívek szerint egy emberi arc körvonalai rajzolódtak ki rajta – írja a DailyMail.

Csoda Las Vegasban — a hívek szerint arc jelent meg az oltárnál a mise közben Fotó:Képernyőkép/Fox5-Youtube

A csoda híre villámgyorsan terjedt: többen fényképeket készítettek, amelyek rövid időn belül elárasztották a közösségi oldalakat.

„Ez egy jel volt az égből” – csodáról beszélnek a hívek

Ben Yzaguirre, aki személyesen is jelen volt a misén, így nyilatkozott:

„Számomra ez egy csoda, egy égi jel. Gyönyörű volt látni, és hálás vagyok, hogy ott lehettem.”

A beszámolók szerint közel 800 ember volt a templomban, és senki nem nyúlt a textíliához, mielőtt az arcformát felfedezték volna.

Kételyek és magyarázatok

Voltak, akik szerint a jelenség magyarázata a pareidolia lehet — az emberi agy hajlama arra, hogy arcokat lásson véletlenszerű mintázatokban. Mások viszont úgy vélik, a csoda időzítése és körülményei miatt ennél többről van szó.

Edmund Nnadozie atya így fogalmazott:

„Ránéztem, majd újra ránéztem, és azt mondtam: ez a Szűzanya arca. Senki nem érintette az anyagot.”

Ősi történet, modern visszhang

A hívek számára a csoda különösen erős jelentést kapott, hiszen a guadalupei hagyomány több száz éves múltra tekint vissza. A legenda szerint 1531-ben Juan Diego köpenyén csodás módon jelent meg Szűz Mária képmása, amely a mai napig fennmaradt.

Sokan úgy érzik, a Las Vegas-i esemény ennek a történetnek a modern kori visszatükröződése.

Nem egyedi jelenség

Korábban is akadt példa hasonló eseményre: egy templomban évekkel ezelőtt egy Szűz Mária-szobor „könnyezéséről” számoltak be, ahol a vizsgálatok során illatos olívaolajat mutattak ki. A pontos magyarázat akkor sem volt egyértelmű.

Hit vagy véletlen?

Akár csodaként, akár különös egybeesésként tekintünk rá, az eset újra vitát indított hitről, jelekről és az emberi észlelés határairól. A hívek szerint azonban az üzenet egyértelmű:

Egy csoda akár Las Vegasban is megtörténhet.

