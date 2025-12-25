Hírlevél
Borulhat minden, amit az emberi DNS-ről hittünk

csokoládé termékvisszahívás

Csokoládé miatti riadó, tűzvész és tragédia – ezek érdekelték leginkább az olvasókat januárban

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Januárban a nagyvilág eseményei közül azok a történetek ragadták meg leginkább a magyar olvasók figyelmét, amelyek egyszerre szóltak veszélyről, bizonytalanságról és tragikus emberi sorsokról. Pusztító amerikai tűzeset, csokoládé-termékvisszahívás és egy magyar érintettségű eltűnési ügy hetekig uralta a hazai hírfogyasztást.
csokoládé termékvisszahívástűzvészlos angelespusztító tűzvésztragédia

Az év elején Los Angeles térségében komoly riadalmat keltett a gyorsan terjedő bozóttűz, amely lakott területeket is fenyegetett, és tömeges kitelepítésekhez vezetett, és ezután jött az amerikai csokoládé-termékvisszahívás, ami szintén nagy port kavart.

Emergency vehicles are on the side of the road as flames from the Hughes Fire race up the hill in Castaic, a northwestern neighborhood of Los Angeles, California, on January 22, 2025. A new wildfire erupted north of Los Angeles on January 22, exploding in size and sparking thousands of evacuation orders in a region already staggering from the effects of huge blazes.Ferocious flames were devouring hillsides near Castaic Lake, spreading rapidly to cover 5,000 acres (2,000 hectares) in just over two hours.The fire was being fanned by strong, dry Santa Ana winds that were racing through the area, pushing a vast pall of smoke and embers ahead of the flames.Evacuations were ordered for 19,000 people all around the lake, which sits around 35 miles north of Los Angeles, and close to the city of Santa Clarita. (Photo by Frederic J. Brown / AFP), csokoládé
Los Angeles-i erdőtűz, csokoládé-riasztás és egy magyar tragédia - ezek voltak az idei január legfontosabb hírei itthon
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A hatóságok gyújtogatás gyanúja miatt egy hajléktalan férfit vettek őrizetbe, ami tovább fokozta az ügy iránti érdeklődést. A történet nemcsak a konkrét eset miatt vált kiemelt hírné, hanem azért is, mert újra rámutatott a kaliforniai tűzvészek visszatérő problémájára, valamint arra, mennyire kiszolgáltatottá válhatnak nagyvárosi térségek szélsőséges időjárási és emberi tényezők hatására.

Csokoládé-termékvisszahívás az USA-ban

Szintén sok olvasót érdekelt az Egyesült Államokban elrendelt, úgynevezett legmagasabb kockázati szintű csokoládé-termékvisszahívás

A hatóságok azért léptek közbe, mert több édesség csomagolásán nem tüntették fel megfelelően az allergéneket, ami egyes fogyasztók számára súlyos egészségügyi következményekkel járhatott. 

Az ügy itthon is nagy visszhangot kapott, mivel rávilágított arra – ahogy azt az Origo is megírta –, hogy a globális élelmiszerpiacon egy látszólag apró hiba is komoly veszélyt jelenthet, és a vásárlók mennyire rá vannak utalva a pontos tájékoztatásra.

Magyar lányok eltűnése Skóciában

De a hónap egyik legmegrázóbb története a Skóciában eltűnt magyar ikerpár esete volt. A fiatal nőket Aberdeenben látták utoljára, eltűnésük után pedig nemcsak a skót rendőrség, hanem a magyar közvélemény is feszülten követte a fejleményeket. A keresés során több lehetséges nyom is felmerült, ami ideiglenesen reményt adott a családnak és az aggódóknak, ám a történet végül tragikus fordulatot vett. 

Kiderült, vízbefulladás okozta a januárban eltűnt és néhány héttel később holtan talált magyar ikerpár halálát. 

Az ügy erős érzelmi hullámot indított el Magyarországon, és jól mutatta, hogy egy külföldi esemény is mennyire közel tud kerülni az emberekhez, ha magyar sorsok kapcsolódnak hozzá.

A januári legolvasottabb nagyvilág hírek közös jellemzője, hogy mindhárom eset túlmutatott a napi hírértéken: félelmeket, együttérzést és komoly társadalmi kérdéseket vetettek fel, ezért váltak meghatározó témákká a hazai nyilvánosságban, így az Origón is.

 

