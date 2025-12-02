Rejtélyes csontok kerültek elő Skóciában

Skócia egyik legismertebb látványossága mellett váratlan csontok kerültek elő, miután a nyáron tűzvész pusztított a Holyrood Park területén. A parkőrök egy rutinszerű járőrözés közben bukkantak a különös maradványokra, amelyeket később régészek vizsgáltak meg - tájékoztat a Fox News.

A szakértők szerint a csontok több állatfajtól származhatnak - Illusztráció

Fotó: HILMI TUNAHAN KARAKAYA / ANADOLU

Honnan származhatnak a csontok?

A csontleletet az edinburgh-i Arthur’s Seat mellett, a Crow Hill területén találták meg. A Historic Environment Scotland szakemberei szerint a csontok több különböző állatfajtól származhatnak: szarvasmarhától, lótól, juhoktól vagy kecskéktől, és talán még macskától is.

Mivel a maradványok nem alkotnak teljes csontvázakat, a szakértők egyelőre nem tudják, hogyan és miért kerülhettek a helyszínre.

Mit árulhatnak el a csontok a terület múltjáról?

A leletek valószínűleg a kora újkorból származnak, de a pontos korukat radiokarbonos vizsgálattal igyekeznek meghatározni. A HES szerint a környéket korábban legeltetésre használták, valamint a közelben egy őskori hegytető-erőd maradványai is találhatók, ami tovább növeli a terület régészeti jelentőségét. A szakemberek szerint Holyrood Park gazdag, részben még feltáratlan történelmi és régészeti örökséget rejt.

Park rangers discover ‘unusual’ pile of bones on iconic Scotland hill after a wildfire https://t.co/MLNJ4zdFSo pic.twitter.com/5qzsU6br1m — New York Post (@nypost) November 30, 2025

A most előkerült csontkupac egy újabb darabja annak a sorozatnak, amelyben az elmúlt évben több figyelemre méltó régészeti felfedezés is történt Skóciában – köztük egy különös mosollyal faragott ősi fej és egy Inverness közelében feltárt őskori falu.

A fiú első napján olyan leletet talált, amire senki sem számított

Óriási szerencse ért egy középiskolás amerikai diákot. Egy régészeti ásatás első napján 150 millió éves dinoszauruszcsontot talált a Montana állambeli Red Lodge közelében. A lelet a jura időszakból származik, és egy mindössze kisujjnyi méretű dinoszaurusz-ujjcsont volt az, ami szó szerint megváltoztatta a fiú nyarát.

2000 éves ősi gyümölcs került elő Angliában

Észak-Angliában ritka régészeti kincsre bukkantak: egy 2000 éves, tökéletes állapotban fennmaradt szilvára. A különleges ősi gyümölcs egy római erőd feltárásakor került elő, számos más értékes lelettel együtt.