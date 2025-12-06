Kiderült, hány éves kortól válik veszélyessé egy egyszerű csonttörés

A tudósok a gyengeségi állapotot, vagyis a „frailty”-t vizsgálták, amely meghatározza, mennyire képes egy idős ember megbirkózni betegségekkel és mindennapi megterhelésekkel. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyógyulási folyamatok körülbelül a 75. életév környékén lassulnak le annyira, hogy akár egy kisebb sérülés vagy csonttörés is hosszabb regenerációt igényelhet, és nagyobb kockázatot hordozhat - írja a FITBOOK.

Csonttörés árulja el, amikor a test átlép egy veszélyes öregedési küszöbön.

Fotó: Shutterstock

Mikor jelent egy csonttörés súlyos egészségi kockázatot?

A kutatók megállapították, hogy az öregedés nem egyenletesen zajlik, hanem időnként hirtelen gyorsul fel, és éppen a hetvenes évek közepén érkezik el egy ilyen kritikus küszöb. A több ezer résztvevő egészségügyi adatait elemző matematikai modell azt mutatta, hogy ebben a korban válik egyre nehezebbé felépülni a mindennapi megpróbáltatásokból, mivel a szervezet helyreállító mechanizmusai lassuló ütemben működnek.

A kutatók szerint a 75 év körüli időszak meghatározó abban, hogy az addig felhalmozott tartalékok képesek-e még egyensúlyban tartani az egyre gyakoribb betegségek és megterhelések hatását. Amikor ez az egyensúly végleg megbomlik, a gyengeségi állapot gyors romlást indít el, amely a halálozási kockázat növekedésével is együtt jár. A szakértők éppen ezért hangsúlyozzák, hogy

az 50 és 75 év közötti életévek kulcsfontosságúak, hiszen ebben az időszakban még hatékonyan lehet erősíteni a szervezet védekezőképességét.

A kutatók bíznak abban is, hogy felismeréseik hozzájárulnak olyan célzott megelőző programok kialakításához, amelyek időben megőrzik az emberi szervezet robusztusságát, és lassítják az idősödéssel járó egészségromlást.

Rémisztő dolgot találtak az emberi csontban

A tudósok most először mutatták ki, hogy a mikroműanyag nemcsak a vérben, a tüdőben vagy a szervekben jelenhet meg, hanem eljuthat az emberi csontokba is – akár a csontvelőbe és a csontszövetbe is beépülhet. Állatkísérletek és sejttenyészetek arra utalnak, hogy ezek a mikrorészecskék károsíthatják a csontsejtek működését: gyengíthetik az oszteoblasztok és oszteoklasztok működését, gyulladást válthatnak ki, és hosszú távon törékenyebb, sérülékenyebb csontokhoz vezethetnek.