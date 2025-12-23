Döbbenetes csontvázleletekre bukkantak London egyik legrettegettebb helyén

A csontvázak feltárására a Szent Péter és Vincula királyi kápolna környékén került sor, amely a Tower területén található. A munkálatok különlegessége, hogy ez az első nagyobb régészeti ásatás 30 év után az erődítményben, és az első ebben a konkrét zónában. Az ásatást a Historic Royal Palaces, a műemléket gondozó független szervezet felügyeli. Az alkalmat egy, a látogatók számára tervezett új lift építése teremtette meg — az angol jogszabályok ugyanis előírják, hogy minden jelentős építkezést régészeti vizsgálatnak kell megelőznie, számolt be a sciencealert.com.

A Tower of London alatt csontvázak lapultak, a legújabb ásatások során több mint 20 személy középkori maradványaira bukkantak – Fotó: pexels.com (illusztráció)

A csontvázak a középkorból származhatnak

A legmegrázóbb lelet egy 14. századi temetkezési csoport, amelynek tagjai nagy valószínűséggel pestisben hunytak el. A középkor egyik legpusztítóbb járványa milliókat vitt el Európában — most pedig úgy tűnik, a Tower falain belül is hagyott maga után áldozatokat. Korábban, egy 2019-es próbaásatás során már két, a 16. században élt személy maradványaira bukkantak, ám az idei feltárás során több mint húsz ember földi maradványa került elő.

A régészek számára nemcsak a csontvázak száma, hanem a körülmények is rendkívül szokatlanok. Négy elhunytat koporsóban temettek el a 12-13. században, ami akkoriban ritkaságszámba ment. Ez arra utalhat, hogy magas rangú személyek lehettek. Előkerült a halotti lepel szövete is, amely normál esetben teljesen elbomlik az évszázadok során, valamint faszenet tartalmazó edényeket is találtak, amelyekhez hasonlót mindössze egyetlen másik középkori angol sírból ismernek.

Elégett kápolna és még régebbi titkok

Az ásatások nemcsak az elhunytakról, hanem magáról a helyszínről is új információkat szolgáltattak. A kutatók megtalálták egy korábbi kápolna elszenesedett maradványait, amelyet I. Edward építtetett az 1280-as években, és amely 1512-ben leégett, valamint egy még mélyebb kőréteget, amely arra utal, hogy a területet már III. Henrik 1240 körüli átépítésekor is használták.

A szakértők szerint a mostani felfedezések csupán a jéghegy csúcsát jelentik. Az ásatások tovább folytatódnak, majd hosszadalmas elemzések következnek, hogy kiderüljön: kik voltak ezek az emberek, hogyan éltek, és mi okozta a halálukat.

Olyan betekintést nyerünk a Tower lakóinak életébe, amilyenre korábban soha nem volt lehetőségünk

– mondta Jane Sidell, a Historic England régésze.

A londoni Tower a felszínen turistalátványosság, ám alatta évszázadok szenvedése, járványai és titkai rejtőznek. A most feltárt csontvázak nemcsak a múlt tragédiáiról mesélnek, hanem új fejezetet nyitnak Anglia egyik legrejtélyesebb történelmi helyszínének kutatásában.

