csúcsdísz

A legtöbben rosszul helyezik fel a csúcsdíszt a fára. Vajon ön köztük van?

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
A karácsonyfa díszítésének fénypontja a csillag felhelyezése – állítólag. De mit tegyünk, ha sehogyan sem lesz egyenes, és ha netalán mégis, az első érintéstől kibillen? Mutatjuk az egyszerű trükköt, amivel garantáltan stabilan áll majd a csúcsdísz a fa tetején!
csúcsdíszkarácsonyfadíszítés

A karácsonyfa díszítésének fénypontja a csúcsdísz felhelyezése, sokak számára azonban pont ez okozza a legnagyobb bosszúságot. A csillag vagy más csúcsdísz gyakran ferde lesz, és elrontja a tökéletes karácsonyfa összképét. Szerencsére létezik egy trükk, amivel stabil marad a csúcsdísz – írja a The Sun.

csúcsdísz
Egy egyszerű trükkel stabil lesz a csúcsdísz – Fotó: Unsplash

Hogyan tehetjük egyenessé a csúcsdíszt?

A titok a fa tetején található hosszú ágban rejlik. Ahelyett, hogy „rádugnánk” a díszt, a hosszú ágat a csúcsdísz alján lévő spirál köré kell tekerni. Így a dísz mozdulatlan marad, és nem dől el minden érintésre. Ez az apró trükk garantáltan javítja a fa összképét – és a díszítés folyamata is sokkal könnyebbé válik.

Milyen tippeket érdemes követni a karácsonyfa díszítésénél?

William Hanson etikettszakértő szerint a következőkre érdemes odafigyelni:

  1. Válasszunk igazi fát: A műfenyő sosem lesz olyan vonzó, mint az igazi, és megfelelő gondozással a tűlevelek hullása sem okoz problémát.
  2. Csúnya díszek hátulra: a legtöbb lakásban a karácsonyfa egy sarokba kerül – az elavult vagy csúnya díszeket tegyük a fal felőli oldalra.
  3. Természetes dekoráció: A fenyőág, különböző bogyók, fagyöngy mind jó alternatívák lehetnek.
  4. Óvatosan a kültéri fényekkel: A házak külső világítása gyakran nem esztétikus. Ha mégis emellett döntenénk, használjunk inkább fehér fényt, mint színeset.
  5. Vegyünk búcsút a girlandtól: A csillogó girland ritkán néz ki jól, és gyakran fölösleges pénzkidobás.

Hogyan tehetjük igazán látványossá a karácsonyfát? 

A csúcsdísz megfelelő felhelyezése mellett a természetes dekorációk használata, a színek harmonizálása és a világítás tudatos megválasztása mind hozzájárul ahhoz, hogy a karácsonyfa elegáns és ízléses legyen.

@just_jashan How Did I not Know this Hack!! 🤯😂 #hack ♬ original sound - Jashan

Bizonyos karácsonyi díszek veszélyesek lehetnek

A modern karácsonyi dekorációk egyre több elektronikát tartalmaznak. A zenélő díszekben apró hangszórók, az animált jelenetekben motorok mozgatják a figurákat, a fényjátékot pedig külön vezérlőegység irányítja. Ez mind nagyon szórakoztató – de minden elektronikus alkatrész potenciális hibaforrás is.

Fényárba borult a híres karácsonyfa

Hivatalosan is kezdetét vette az ünnepi szezon New Yorkban: felkapcsolták a híres Rockefeller Center előtt felállított karácsonyfa fényeit. A hideg ellenére helyiek és turisták ezrei álltak sorban, hogy élőben láthassák a fényárban úszó lucfenyőt, amely minden évben az ünnepek szimbólumává válik.

 

