Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ön mit kérdezne?

Putyin váratlan bejelentése után megindult az üzenetáradat

Időjárás

Riasztó előrejelzés: napokig nem látjuk a napot Magyarországon

étrend

Három rejtett jele a cukorbetegségnek, amit sokan figyelmen kívül hagynak

16 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A karácsonyi időszak tele van finomságokkal és bőséges ünnepi étkezésekkel, ami fokozott figyelmet igényel az egészségünk szempontjából. A cukorbetegség kialakulásának kockázata ilyenkor megnő, különösen azoknál, akik hajlamosak a magas cukortartalmú és kalóriadús ételek fogyasztására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étrendéletmódcukorbetegségtünetek

A karácsony a bőség és az ünnepi finomságok időszaka, amikor könnyen túlzásba vihetjük az étkezést és az alkoholfogyasztást. Ez azonban komoly kockázatot jelenthet az egészségre, különösen azok számára, akiknél fennáll a cukorbetegség veszélye – írja a Sun

Cukorbetegség felismerése: ha észleli ezeket a tüneteket, forduljon orvoshoz
Cukorbetegség felismerése: ha észleli ezeket a tüneteket, forduljon orvoshoz 

A cukorbetegség kezdeti stádiumban gyakran nem okoz egyértelmű tüneteket, vagy csak enyhe, általános jeleket, például fáradtságot tapasztalhatunk. A betegség előrehaladtával azonban három tipikus figyelmeztető jelre érdemes odafigyelni. 

Ismerje fel a cukorbetegség figyelmeztető jeleit

Az első ilyen jel a folyamatos szomjúságérzet. A magas vércukorszint miatt a vesék fokozottan próbálják kiszűrni a felesleges cukrot, ami kiszáradáshoz és állandó szomjúságérzethez vezethet. Az állandó, magyarázhatatlan szomjúság, akár napi öt liter vizeletürítéssel társulva, komoly figyelmeztető jel lehet. 

A második tipikus tünet a gyakori vizelési inger, más néven polyuria. A magas vércukorszint miatt a felesleges cukor a vizelettel távozik, ami nagyobb mennyiségű vizelet ürítését eredményezi.  

A harmadik figyelmeztető jel a homályos látás. A tartósan homályos, foltos vagy úszó látás a diabéteszes jele is lehet. Ez a szövődmény a retina károsodásához vezethet, és a korai felismerés kulcsfontosságú a látás megőrzéséhez. 

A cukorbetegség kialakulása hosszú folyamat, amely nagyrészt az étrenddel és az életmóddal függ össze, így egyetlen karácsonyi lakoma önmagában nem okoz cukorbetegséget. Azonban az egészséges életmód, a mozgás és a magas cukortartalmú ételek kerülése az ünnepi időszakban is csökkenti a kockázatot. Ha bármilyen figyelmeztető tünetet észlelünk, érdemes mielőbb háziorvoshoz fordulni, mert a korai diagnózis és kezelés jelentősen csökkenti a szövődmények esélyét. 

Egyszerű szokások a demencia kialakulásának csökkentésére

A tudomány ma már egyre határozottabban állítja, hogy az időskori szellemi hanyatlás nem elkerülhetetlen sors. A demencia kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha időben odafigyelünk néhány alapvető életmódbeli tényezőre.

Étkezési szokások, amivel számos betegséget megelőzhet

Az étkezési szokások nagyban befolyásolják az egészséget és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. A feldolgozott élelmiszerek, különösen az egyszerű szénhidrátokban gazdag termékek, hozzájárulnak az elhízás, a cukorbetegség és más súlyos betegségek kialakulásához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!