Oreo

Titokzatos receptmódosítás: több mint száz év után változtat az Oreo

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Amerika kedvenc keksze több mint egy évszázad után teljesen új korszakba lép.A cukormentes Oreo januártól végre valós alternatívát kínál azoknak, akik diétásabb nassolást keresnek az új évben.
Oreokekszrecepttrend

Több mint száz évnyi „dunkolás, csavarás és nyalogatás” után az ikonikus kekszmárka bejelentette: januártól két új állandó termék érkezik az amerikai boltok polcaira, az Oreo Zero Sugar és az Oreo Double Stuf Zero Sugar. A cukormentes Oreo megjelenése az eddigi legjelentősebb átalakulás a keksz amerikai történetében 1912 óta – írj a DailyMail.

A cukormentes Oreo érkezése új fejezetet nyit az ikonikus keksz életében.
A cukormentes Oreo érkezése új fejezetet nyit az ikonikus keksz életében. Fotó:Illusztráció/Unplash

Cukormentes Oreo és a „tudatos élvezetek” trendje az édességpiacon

A Mondelez szerint a vásárlók egyre inkább az úgynevezett „tudatos élvezeteket” keresik — vagyis olyan finomságokat, amelyek megőrzik a klasszikus élményt, de kevesebb „piros zászlót” hordoznak a tápértéktáblán. 

A cukormentes Oreo eddig az egyik utolsó olyan snackkategória volt, amelyet a márka nem töltött ki, de a növekvő kereslet miatt ez a hiány mára fenntarthatatlanná vált.

A trend az egész iparágban érezhető: a Coca-Cola Zero Sugar 9 százalékos forgalomnövekedést ért el, a Hershey pedig már több ikonikus édességéből kínál hozzáadott cukor nélküli verziót. A fogyasztói elvárás változása különösen erős a fiatalok körében, akik egyre inkább a „jó nekem” kategóriájú nassolnivalókat keresik.

A Mondelez négy éven át fejlesztette az új Oreo receptet, amely a cukor helyett maltitolt, polidextrózt, szukralózt és aceszulfám-K-t használ a megszokott íz és textúra fenntartásához.

A tápérték-összehasonlításnál látszik a különbség: egy 22,6 grammos cukormentes Oreo adag 90 kalóriát, 4,5 gramm zsírt és 16 gramm szénhidrátot tartalmaz. A hagyományos három darabos, 34 grammos adag 160 kalória, 7 gramm zsír és 25 gramm szénhidrát mellett 13 gramm hozzáadott cukrot is rejt — az új verzió pedig ebből nullát.

