Titokzatos receptmódosítás: több mint száz év után változtat az Oreo

Több mint száz évnyi „dunkolás, csavarás és nyalogatás” után az ikonikus kekszmárka bejelentette: januártól két új állandó termék érkezik az amerikai boltok polcaira, az Oreo Zero Sugar és az Oreo Double Stuf Zero Sugar. A cukormentes Oreo megjelenése az eddigi legjelentősebb átalakulás a keksz amerikai történetében 1912 óta – írj a DailyMail.

A cukormentes Oreo érkezése új fejezetet nyit az ikonikus keksz életében. Fotó:Illusztráció/Unplash

Cukormentes Oreo és a „tudatos élvezetek” trendje az édességpiacon

A Mondelez szerint a vásárlók egyre inkább az úgynevezett „tudatos élvezeteket” keresik — vagyis olyan finomságokat, amelyek megőrzik a klasszikus élményt, de kevesebb „piros zászlót” hordoznak a tápértéktáblán.

A cukormentes Oreo eddig az egyik utolsó olyan snackkategória volt, amelyet a márka nem töltött ki, de a növekvő kereslet miatt ez a hiány mára fenntarthatatlanná vált.

A trend az egész iparágban érezhető: a Coca-Cola Zero Sugar 9 százalékos forgalomnövekedést ért el, a Hershey pedig már több ikonikus édességéből kínál hozzáadott cukor nélküli verziót. A fogyasztói elvárás változása különösen erős a fiatalok körében, akik egyre inkább a „jó nekem” kategóriájú nassolnivalókat keresik.

A Mondelez négy éven át fejlesztette az új Oreo receptet, amely a cukor helyett maltitolt, polidextrózt, szukralózt és aceszulfám-K-t használ a megszokott íz és textúra fenntartásához.

A tápérték-összehasonlításnál látszik a különbség: egy 22,6 grammos cukormentes Oreo adag 90 kalóriát, 4,5 gramm zsírt és 16 gramm szénhidrátot tartalmaz. A hagyományos három darabos, 34 grammos adag 160 kalória, 7 gramm zsír és 25 gramm szénhidrát mellett 13 gramm hozzáadott cukrot is rejt — az új verzió pedig ebből nullát.

Az édességipar nincs könnyű helyzetben, az elmúlt hónapokban a kakaó ára az egekbe kúszott, több mint kétszeresére emelkedett egy év alatt. Drágul a csokoládé, ez érinti a szaloncukorszezont is, és persze a kekszeket is, így az Oreót. A drágulást a világ legnagyobb vállalatai is megérzik, de az Oreo kapcsán a gyártó másként gondolkodik.