Szexi szettel és tucatnyi virslivel ünnepelt a Dancing with the Stars sztárja

A szakítás után sem vonult háttérbe az ismert influenszer, (Alix earle) aki merész szettjeivel és látványos ünnepléssel került újra a figyelem középpontjába. A Dancing with the Stars sztárja szexi képekkel, bikiniben és virslikkel pózolva robbantotta fel a közösségi médiát, miközben nem feledkezett meg jól megérdemelt szülinapi bulijáról sem.

A Dancing with the Stars sztárja méretes virslikkel töltötte a szülinapját Fotó: alixearle/Tiktok

Az újonnan szingli influenszer egy selymes, rózsaszín, hát nélküli, fehérneműre emlékeztető miniruhát viselt, amikor egyik este barátaival ünnepelt. A programok között szerepelt egy piñata „elfogyasztása”, valamint egy hot dogokból készült, születésnapi gyertyákkal díszített torta is.

Szexi szettben ünnepelt a szakítás után

A források szerint Alix Earle és Berrios a hónap elején szakítottak, miután két évig alkottak egy párt. A Page Sixnek nyilatkozó bennfentes elmondása alapján a szakítás kölcsönös volt, és a távolság okozta a kapcsolat végét.

Nem sokkal később azonban már új képek kerültek fel az influenszer közösségi oldalaira: szakítás után szexi szettben, bikiniben, tucatnyi hot dogból készü pózolt, amit a rajongók azonnal felkaptak – ez látható a feltöltött képein, és olvasható a Page Six oldalán.

Szexi képek, amiktől „felmelegszik a karácsony”

A Dancing with the Stars sztárja nem fogta vissza magát: a szexi képek gyorsan körbejárták az internetet. egyesek szerint Alix Earle fotóitól „egy pillanat alatt melegség költözik a karácsonyfa alá”, a kommentek pedig egyértelműen jelzik, hogy a szakítás után sem csökkent a népszerűsége.

