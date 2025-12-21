David Beckham legidősebb fia letiltotta az egész családját az Instagramon

A drámai részleteket a világhírű angol exfutballista, David Beckham legkisebb fia, Cruz Beckham árulta el szombaton az Instagram történetben, miután felröppentek a hírek, miszerint a világhírű szülők kikövették fiukat.

David Beckham és felesége, Victoria is iszonyatosan csalódott, amiért Brooklyn fiuk teljesen elfordult tőlük – Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez nem igaz. Anyám és apám soha nem követnék ki a saját fiukat. Az igazság az, hogy arra ébredtünk, hogy le vagyunk tiltva. Ők is, és én is

– írta a 20 éves Cruz.

A közösségi médiás lépést sokan végleges szakításként értelmezik, mivel a családon belüli konfliktus már nem új keletű, hívta fel a figyelmet a Page Six.

Egy barátnő robbantotta ki a családi viszályt David Beckham családjában?

Már áprilisban kiderült, hogy Brooklyn Beckham nem beszél a középső fiútestvérével, Romeóval, annak barátnője, Kim Turnbull miatt, akivel állítólag korábban ő is folytatott intim kapcsolatot. A helyzet aztán májusban tovább romlott, amikor Brooklyn a feleségével, Nicola Peltz-cel együtt látványosan kihagyta apja 50., londoni születésnapi ünnepségét.

Ennek hátterében sok minden állhatott, de tény, hogy a legidősebb Beckham-gyereknek nem esik jól, hogy az anyja nem kedveli élete párját. Victoria Beckham a szóbeszéd szerint ugyanis már a fia 2022-es házasságkötésekor "beleállt" a menyébe a menyasszonyi ruhája miatt... Mindenesetre a szülinapi partitól való távolmaradás sokak szerint nyílt hadüzenet volt a család felé.

Saját életét akarja élni Brooklyn Beckham

Októberben egy bennfentes az Us Weekly-nek azt nyilatkozta: Brooklyn jelenleg nem akar kibékülni a családjával. A forrás szerint a 26 éves fotósból lett séf kizárólag a feleségére koncentrál: „Egy nyugodt, drámamentes életet akar Nicola mellett. Felépítették a saját világukat, és boldogok benne.” A bennfentes azt is állította, hogy Brooklyn továbbra sem tartja a kapcsolatot sem a szüleivel, sem a fiútestvéreivel, Romeóval és Cruzzal. Arról viszont nem tudni, hogy az elsőszülött srácnak milyen a viszonya a legfiatalabb tesóval, a 14 éves húgával, Harperrel.

Az Instagram-tiltás sokak szerint már nem csak egy családi vita, hanem komoly törés jele. Ha valóban így van, a világ egyik legismertebb celebcsaládja soha nem látott válságba került.

