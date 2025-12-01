Óriási botrány: bárki fogadhat az ukrán háború véres eseményeire

Hírlevél

A DeepState nevű ukrán OSINT-projekt élesen bírálta, hogy interaktív háborús térképét engedély nélkül használták fel egy olyan platformon, ahol valódi fegyveres konfliktusokra lehet fogadni. A Polymarket és annak Polyglobe nevű kiegészítője világszerte dollármilliókat mozgat meg, miközben a projekt fejlesztői tagadják, hogy a háborút „eljátékosítanák”.
A DeepState szerint a fejlesztők visszaéltek azzal a bizalommal, amelyet a nyílt forrású háborús adatokat készítő projektek kapnak: a Polymarkethez kapcsolódó Polyglobe ugyanis az OSINT-térkép adatait használta fel a felhasználók által tett fogadások vizuális megjelenítéséhez. A konfliktus kimenetelére irányuló, gyakran több tízmillió dolláros tétek valójában egy olyan piacon jelennek meg, ahol a háborús fogadás egyre népszerűbb, és ahol a Polymarket a legnagyobb szereplők közé tartozik.

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A DeepState közleményében hangsúlyozta, hogy sem a Polyglobe, sem a PPW nem kapott engedélyt az adatbázis felhasználására. A projekt szerint a fejlesztők valószínűleg egy nyilvános API-n vagy webes adatkinyerésen keresztül kapcsolódtak a rendszerhez, majd a Polymarket fogadási felületéhez igazították a területi adatokat. 

A DeepState hangsúlyozta: egy „háborús fogadásból” profitáló szolgáltatásnak nincs erkölcsi alapja ilyen információt használni.

A Polyglobe célja eredetileg az volt, hogy a Polymarket felhasználói könnyebben értelmezhessék az olyan téteket, mint egy város elfoglalásának valószínűsége, egy frontszakasz elmozdulása vagy egy nukleáris csapás esélye. A PPW – amely a Pentagon Pizza Index nevű, szatirikus projektet is fejleszti – a frissítés bejelentésekor még úgy fogalmazott, hogy „a DeepState térképe valós időben mutatja a fogadásokhoz kapcsolódó területeket”.

A kritika azonban azonnal megjelent: a közösségi médiában sokan kifogásolták, hogy a Polyglobe „eljátékosítja a háborút”, miközben a Polymarket valós emberi életekkel kapcsolatos eseményekre enged fogadni. A PPW védekezésében azt írta, nem dicsőítik az erőszakot, és nem céljuk „a szenvedés trivializálása”. A felháborodás ennek ellenére nem csillapodott, és a DeepState nyilatkozata után a PPW végül eltávolította a tartalmat.

 

