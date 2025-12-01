120 ezer otthoni kamerát törtek fel – szexvideók kerültek ki a netre!

Dél-Korea nehezen tér napirendre a botrány kapcsán. A hatóságok szerint az történt, hogy a gyanúsítottak az IP-kamerák sérülékenységeit használták ki – sok készülék ugyanis még a gyárilag beállított, egyszerű jelszóval működött. Ezeket a modern, de olcsó okoskamerákat sokan gyerekszobákban, nappalikban, házi kedvencek megfigyelésére vagy üzletekben szerelik fel. A feltört helyszínek között voltak magánlakások, karaoke-szobák, pilates stúdiók és még egy nőgyógyászati klinika is – vagyis olyan terek, ahol az emberek a legvédtelenebbek - írja a BBC.

Dél-Korea alig tér napirendre az újabb kiberbotrány miatt, bűnözők otthoni kamerák felvételeit törték fel, és adták el egy szexuális tartalmú weboldalnak

Fotó: Wyze

Sokkhatás alatt van Dél-Korea

Az egyik gyanúsított 63 ezer kamerát hekkelt meg, 545 szexuális tartalmú videót gyártott, és ezekből 35 millió won (7,8 millió forint) értékű kriptovalutát keresett.

A másik elkövető 70 ezer kamerát tört fel, 648 videót adott el, és 18 millió wonnal (4 millió forintot) gazdagodott.

A két – egymástól függetlenül dolgozó – férfi a múlt évben feltöltött videók 62 százalékát gyártotta egy illegális weboldalra, amely tömegesen terítette az ilyen jellegű tartalmakat.

A dél-koreai rendőrség blokkolni próbálja a weboldalt, és külföldi szervekkel is együttműködik, hogy kézre kerítsék az üzemeltetőt. Közben három embert már letartóztattak, akik vásárolták vagy nézték a videókat.

Az IP-kamerák feltörése és az illegális felvételkészítés súlyos bűncselekmény, és könyörtelenül fel fogunk lépni ellenük

– jelentette ki Park Woo-hyun, a dél-korei Nemzeti Rendőrség egyik vezetője.

A hatóságok a jelszó változtatásra hívják fel a figyelmet

A rendőrök eddig 58 helyszínen személyesen keresték fel az áldozatokat, segítve őket a videók törlésében és a biztonsági beállítások megváltoztatásában. Miközben a hatóság további károsultakat próbál azonosítani, figyelmeztetést adott ki: a legjobb védelem, ha a felhasználók azonnal megváltoztatják a kamerák alapértelmezett jelszavait, és rendszeresen frissítik azokat.

Brutális támadás bénította meg az európai repülőtereket, Budapest sem maradt érintetlen

Európa több nagy repülőtere súlyos fennakadásokat szenvedett el kibertámadások miatt. A szeptemberi eset, amiről az Origón is beszámoltunk, érintette a londoni Heathrow, a brüsszeli és a berlini repülőteret is, ahol járatok tucatjait kellett törölni, és hosszú késések alakultak ki. A budapesti repülőtér elárulta, miként hatott az esemény a ferihegyi forgalomra.