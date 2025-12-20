Meglepő fordulat: ez a zsíros étel csökkentheti a demencia kockázatát

A kutatás során több mint 27 ezer svéd felnőttet követtek nyomon csaknem 25 éven keresztül. A résztvevők részletes étkezési naplókat vezettek, kérdőíveket töltöttek ki, vérmintát adtak, majd a tudósok azt vizsgálták, kinél alakul ki később demencia.

A zsíros sajtok, így a gauda is, csökkentik a demencia kialakulását – Fotó: SEM VAN DER WAL / ANP MAG

Az eredmény meglepő volt: azoknál, akik naponta legalább 50 gramm zsíros sajtot ettek, valamint legalább 20 gramm zsíros tejszínt fogyasztottak, szignifikánsan alacsonyabb volt a demencia kialakulásának esélye, számolt be a Daily Mail.

Kifejezetten a zsíros termékek hatottak a demencia ellen

A pozitív hatás kizárólag a teljes zsírtartalmú sajtokra és tejszínre volt jellemző. Ide tartozik például a cheddar, a brie, a gouda, a habtejszín, a dupla tejszín, vagy éppen a clotted cream. Ezzel szemben a zsírszegény tej, a joghurt, a kefir, a vaj és lájt sajtok nem mutattak védőhatást.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a zsíros sajt fogyasztása csökkentette az Alzheimer-kór kockázatát, ám csak azoknál, akik nem hordozták az APOE4 génváltozatot – ez az egyik legerősebb genetikai rizikófaktor a demencia kialakulásában. Ez azt jelenti, hogy a genetika továbbra is kulcsszerepet játszik, de az étrend bizonyos esetekben mégis védelmet nyújthat.

„Nem minden zsír ellenség”

Dr. Emily Sonestedt, a svédországi Lund Egyetem neurológusa szerint az eredmények megkérdőjelezik a régi dogmákat.

Évtizedekig a zsíros ételeket automatikusan egészségtelennek bélyegeztük. A kutatásunk azt mutatja, hogy bizonyos magas zsírtartalmú tejtermékek akár védhetik is az agyat

– jelentette ki a szakember. Fontos ugyanakkor, hogy a tanulmány összefüggést, nem pedig közvetlen ok-okozati kapcsolatot igazolt.

A kutatók hangsúlyozták: nem szabad a zsíros tejtermékeket feldolgozott húsokkal vagy vörös hússal helyettesíteni, mert azok bizonyítottan növelik a demencia kockázatát. Érdekesség, hogy a zsíros sajtot és tejszínt fogyasztók körében alacsonyabb volt a testtömegindex, ritkább volt a cukorbetegség és a magas vérnyomás, kevesebben szedtek koleszterincsökkentő gyógyszert.