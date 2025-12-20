Meglepő fordulat: ez a zsíros étel csökkentheti a demencia kockázatát

A kutatás során több mint 27 ezer svéd felnőttet követtek nyomon csaknem 25 éven keresztül. A résztvevők részletes étkezési naplókat vezettek, kérdőíveket töltöttek ki, vérmintát adtak, majd a tudósok azt vizsgálták, kinél alakul ki később demencia.
Az eredmény meglepő volt: azoknál, akik naponta legalább 50 gramm zsíros sajtot ettek, valamint legalább 20 gramm zsíros tejszínt fogyasztottak, szignifikánsan alacsonyabb volt a demencia kialakulásának esélye, számolt be a Daily Mail.
Kifejezetten a zsíros termékek hatottak a demencia ellen
A pozitív hatás kizárólag a teljes zsírtartalmú sajtokra és tejszínre volt jellemző. Ide tartozik például a cheddar, a brie, a gouda, a habtejszín, a dupla tejszín, vagy éppen a clotted cream. Ezzel szemben a zsírszegény tej, a joghurt, a kefir, a vaj és lájt sajtok nem mutattak védőhatást.
A kutatók azt is megfigyelték, hogy a zsíros sajt fogyasztása csökkentette az Alzheimer-kór kockázatát, ám csak azoknál, akik nem hordozták az APOE4 génváltozatot – ez az egyik legerősebb genetikai rizikófaktor a demencia kialakulásában. Ez azt jelenti, hogy a genetika továbbra is kulcsszerepet játszik, de az étrend bizonyos esetekben mégis védelmet nyújthat.
„Nem minden zsír ellenség”
Dr. Emily Sonestedt, a svédországi Lund Egyetem neurológusa szerint az eredmények megkérdőjelezik a régi dogmákat.
Évtizedekig a zsíros ételeket automatikusan egészségtelennek bélyegeztük. A kutatásunk azt mutatja, hogy bizonyos magas zsírtartalmú tejtermékek akár védhetik is az agyat
– jelentette ki a szakember. Fontos ugyanakkor, hogy a tanulmány összefüggést, nem pedig közvetlen ok-okozati kapcsolatot igazolt.
A kutatók hangsúlyozták: nem szabad a zsíros tejtermékeket feldolgozott húsokkal vagy vörös hússal helyettesíteni, mert azok bizonyítottan növelik a demencia kockázatát. Érdekesség, hogy a zsíros sajtot és tejszínt fogyasztók körében alacsonyabb volt a testtömegindex, ritkább volt a cukorbetegség és a magas vérnyomás, kevesebben szedtek koleszterincsökkentő gyógyszert.
Borulhat az eddigi „agybarát” étrend?
Az eredmények akár felülírhatják a népszerű MIND-diétát is, amely eddig a tejtermékek visszaszorítását javasolta. Újabb kontrollált vizsgálatok szerint a normál zsírtartalmú sajt nem rontja a koleszterinszintet, szemben a korábbi félelmekkel.
Bár további kutatásokra van szükség, a tanulmány üzenete egyértelmű: nem minden zsír árt az agynak, és lehet, hogy egy szelet zsíros sajt többet segít, mint eddig hittük.
Ki gondolta volna, hogy egy édesség lassíthatja az öregedést
Meglepő felfedezést tettek a tudósok. Rájöttek, hogy az egyik édesség kulcsfontosságú vegyülete lassíthatja az öregedést, írtuk nemrég az Origón.
Egyszerű szokások, amelyekkel akár felére csökkenthetjük a demencia kialakulásának kockázatát
A tudomány ma már egyre határozottabban állítja, hogy az időskori szellemi hanyatlás nem elkerülhetetlen sors. A demencia kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha időben odafigyelünk néhány alapvető életmódbeli tényezőre, hívtuk fel a figyelmet az Origón.